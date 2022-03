Abramovitsj sanksjonert – Chelsea-salget satt på vent

Abramovitsj har fått fryst sine verdier i landet. Det innebærer at han verken får reiste inn eller ut av landet, og at han kan heller ikke drive forretninger med britiske enkeltpersoner og bedrifter.

I en pressemelding skriver den britiske regjeringen at Chelsea er gitt en linsens som sørger for at klubben kan fortsette med en rekke fotballrelaterte aktiviteter, inkludert å spille kamper.

– Dette vil beskytte Premier League, den bredere fotballpyramiden, lojale fans og andre klubber, heter det i pressemeldingen.

Chelsea vil imidlertid ikke kunne selge flere billetter, ifølge Martyn Ziegler, sjefsreporter i The Times. Det betyr at kun sesongkortholdere kan gå på kamper i overskuelig framtid.

– De kan heller ikke selge supporterutstyr, gjennomføre overganger eller signere ny kontrakter, skriver han på Twitter.

Nære Putin-bånd

Abramovitsj er en av flere russiske oligarker Storbritannias regjering har besluttet å iverksette sanksjoner mot. Forretningsmannen har tidligere fått kritikk for sine nære bånd til Russlands president Vladimir Putin.

TYDELIG: Boris Johnson. Foto: JESSICA TAYLOR / AFP

– Det kan ikke finnes trygge havner for dem som har støttet Putins grusomme angrep på Ukraina, sier statsminister Boris Johnsen i en pressemelding.

– Dagens sanksjoner er det siste trinnet i Storbritannias urokkelige støtte til det ukrainske folket. Vi vil være hensynsløse i å forfølge dem som muliggjør drap av sivile, ødeleggelse av sykehus og ulovlig okkupasjon av suverene allierte, sier Storbritannias statsminister Boris Johnson.

Klare salgsplaner

Forrige uke kunngjorde den rike russeren at han vil selge klubben, som han kjøpte i 2003. Abramovitsj har hevdet at han vil bruke overskuddet fra salget til en stiftelse for ofre for krigen i Ukraina.

– Som jeg har sagt tidligere, har jeg alltid tatt beslutninger med klubbens beste for øye. I dagens situasjon har jeg derfor tatt beslutningen om å selge klubben, da jeg mener dette er til beste for klubben, fansen, de ansatte, samt klubbens sponsorer og samarbeidspartnere», het det i uttalelsen fra russeren.