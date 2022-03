Abramovitsj-sanksjoner får følger – hovedsponsor bryter avtale

Hovedsponsoren ønsker ikke å fortsette samarbeidet med Chelsea på ubestemt tid. Det bekrefter Three i en pressemelding torsdag kveld.

Effektene av dette betyr at selskapets logo fjernes fra den blå drakten. Samtidig skal all reklame for Three utenfor Stamford Bridge, klubbens stadion, også bort.

– Vi forstår at denne avgjørelsen påvirker mange Chelsea-supportere som lidenskapelig støtter laget sitt, heter det i pressemeldingen.

– Vi mener likevel at dette er riktig å gjøre tatt i betraktning omstillingene og myndighetenes sanksjoner, skriver Three.

Åpner for salg under visse betingelser

Chelsea-eier Roman Abramovitsj er satt på de britiske sanksjonslistene og får ikke lenger drive forretninger i landet. Likevel kan britiske myndigheter komme til å tillate salg av klubben.

Det bekreftet en talsmann for statsminister Boris Johnson overfor nyhetsbyrået PA, skriver NTB.

Abramovitsj har fått fryst sine verdier i landet. Det innebærer at han verken får reiste inn eller ut av landet, og at han kan heller ikke drive forretninger med britiske enkeltpersoner og bedrifter.

SANKSJONERT: Roman Abramovitsj. Foto: BEN STANSALL / AFP

Sanksjonene ble oppfattet som at salgsprosessen nå må settes på vent. Slik er det nødvendigvis ikke.

– Vi har nå samtaler med Chelsea, og de vil fortsette. Vilkårene for en spesifikk lisens som gir tillatelse til at salget kan fortsette, vil være en del av disse diskusjonene, opplyser talsmannen.

– Det viktige er at salget ikke under noen omstendighet skal tillate Roman Abramovitsj å tjene eller få med seg penger, heter det videre i uttalelsen.

Johnsons talsmann sier videre at det er «rimelig å si at regjeringen er åpen for salg av klubben», men at dette vil kreve ytterligere samtaler med finansdepartementet og andre myndighetsorganer.

Abramovitsj, som kjøpte Chelsea i 2003, kunngjorde sist uke at han vil selge klubben.

Fotballklubben Chelsea Ekspandér faktaboks Dette er den engelske fotballklubben Chelsea: * Fullt navn: Chelsea Football Club * Stiftet: 10. mars 1905 (117 år) * Kallenavn: The Blues * By: London * Stadion: Stamford Bridge (kapasitet til 40.834 tilskuere) * Manager: Thomas Tuchel (Tyskland) * Eier: Roman Abramovitsj (Russland) * Norske spillere: Maren Mjelde og Guro Reiten. * Største meritter: 6 serietitler (1954/55, 2004/05, 2005/06, 2009/10, 2014/15, 2016/17), 2 mesterligatitler (2011/12, 2020/21), 2 europaligatitler (2012/13, 2018/19), 2 cupvinnercuptitler (1970/71, 1997/98), 8 FA-cup (senest 2017/18), 5 ligacup (senest 2014/15).

Får ikke selge billetter

I en pressemelding skriver den britiske regjeringen at Chelsea er gitt en linsens som sørger for at klubben kan fortsette med en rekke fotballrelaterte aktiviteter, inkludert å spille kamper.

– Dette vil beskytte Premier League, den bredere fotballpyramiden, lojale fans og andre klubber, heter det i pressemeldingen.

Chelsea vil imidlertid ikke kunne selge flere billetter. Det betyr at kun sesongkortholdere kan gå på kamper i overskuelig framtid.

De kan heller ikke selge supporterutstyr, gjennomføre overganger eller signere nye kontrakter.

STAMFORD BRIDGE: Det blir trolig bedre plass på seteradene på Chelseas hjemmekamper framover. Foto: PAUL CHILDS / Reuters

– Uholdbart

NRKs fotballskribent Thore Haugstad er klar på at selv om det er sanksjoner som er ment å straffe Abramovitsj, blir også Chelsea indirekte straffet.

– For det første setter det Chelsea i en veldig usikker situasjon, ingen vet hva som vil skje videre, og for det andre er det helt uholdbart for Chelsea å operere under disse sanksjonene over lengre tid, sier han.

SPENT: NRKs fotballskribent Thore Haugstad sier sanksjonene setter Chelsea i en veldig usikker situasjon.

– De kan kanskje halte seg inn til slutten av sesongen og overleve sånn sett, men det har enorm påvirkning på hvordan de opererer som klubb, på stallen og på finansene, sier han.

Styreleder Knut Einar Mjåvatn i Chelsea supporters Norway sier de støtter alle sanksjoner som kan sette en stopper for krigen i Ukraina.

– Hvis det inkluderer Abramovitsj, støtter vi selvfølgelig det, sier han til NRK.

– Når det er sagt, er det mye usikkerhet nå. Det er kjedelig for oss som supporterklubb, som tilbyr billetter til supportere i Norge. Set blir nok vanskelig for oss å selge billetter nå. Vi må få en klarhet i hvordan dette vil bli i dagene og ukene som kommer.

– Hvordan er det å være Chelsea-supporter disse dager?

– Det har vært usikkert. Vi har en uttrykk som sier at det aldri er kjedelig å være Chelsea-fan. Men dette er ikke denne type spenning man ønsker.

Nære Putin-bånd

Abramovitsj er en av flere russiske oligarker Storbritannias regjering har besluttet å iverksette sanksjoner mot. Forretningsmannen har tidligere fått kritikk for sine nære bånd til Russlands president Vladimir Putin.

TYDELIG: Boris Johnson. Foto: JESSICA TAYLOR / AFP

– Det kan ikke finnes trygge havner for dem som har støttet Putins grusomme angrep på Ukraina, sier statsminister Boris Johnsen i en pressemelding.

– Dagens sanksjoner er det siste trinnet i Storbritannias urokkelige støtte til det ukrainske folket. Vi vil være hensynsløse i å forfølge dem som muliggjør drap av sivile, ødeleggelse av sykehus og ulovlig okkupasjon av suverene allierte, sier Storbritannias statsminister Boris Johnson.