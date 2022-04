Abramovitsj-sanksjonene kan sette stopper for Mjeldes Chelsea-karriere

Real Madrid med enkel seier

Real Madrid fulgte opp den imponerende seieren mot Chelsea med ny seier.

Denne gangen slo de byrival Getafe 2-0 på Santiago Bernabeu. Først satte Casemiro inn 1-0 etter et vakkert innlegg fra Vinicius Junior.

I andre omgang satte Lucas Vazquez spikeren i kista, og satte inn 2-0 for hvittrøyene.

Til tross for Barcelonas gode form, virker det ganske sikkert at Madrid stikker av med ligatittelen denne sesongen. De leder La Liga med tolv poeng ned til Sevilla og 15 poeng ned til Barcelona, som har to kamper til gode.