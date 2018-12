Aamodt Kilde med første seier på tre år: – Leverer hinsides bra

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det var opp mot et perfekt renn fra Aamodt Kilde, som økte mer og mer nedover bakken.

I mål var han over ett sekund foran Mauro Caviezel som ledet på det tidspunktet. Og ingen av dem som kom bak klarte å nærme seg Aamodt Kilde i det hele tatt. Nummer to ble Max Franz, som var komfortable 86 hundredeler bak.

Første seier på tre år

– Det er en ekstremt følelse. Jeg har ikke hatt en sånn følelse når jeg kjører på lenge, kanskje noensinne, sier Aamodt Kilde til NRK rett etter løpet.

Ingen andre nærmet seg, og når selv Aksel Lund Svindal, som har vunnet utforen i Val Gardena to av de tre siste årene, havnet over ett sekund bak, var det ingen tvil om hvor seieren skulle gå.

– Det var rått kjørt, og han har hatt litt trøbbel. Han har hatt noen raske svinger, så gjør han noe som gjør at han mister farten, men i dag er han sånn Aleks skal være fra start til slutt. Vi får bare håpe han ikke gjør det så bra hver gang, for da blir det tøft, sier Svindal med et smil om munnen.

Aamodt Kilde tok sin første utforseier i verdenscupen siden han vant i Garmisch-Partenkirchen i februar 2016.

SKUFFET: Jansrud skuffet og var over to sekunder bak Aamodt Kilde i mål. Foto: ALESSANDRO GAROFALO / Reuters

– Aleks leverer så hinsides bra og jeg har snakket om det i mange år at han er så dyktig og kjører så pent på ski. Han har en enorm fysikk, og han har alle parametrene som skal til for å lykkes, sier Kjetil Jansrud, som selv kjørte inn til et veldig skuffende resultat, 2.28 bak Aamodt Kilde.

Stygt fall

Seieren kom likevel litt i skyggen av et stygt fall.

Marc Gisin, som kjørte før Aksel Lund Svindal, gikk i bakken rett før en kul, og ble kastet gjennom luften. Tilsynelatende bevisstløs skled han nedover bakken, og sveitseren ble etter hvert fraktet vekk med helikopter, etter nesten en halvtime med behandling av hjelpemannskaper i bakken.

– Det er aldri noe gøy det der. Spesielt måten han faller på. En ting er et kne, men når man ser det er hode, så er det. Nei det er ikke noe morsomt i det hele tatt. Når han ruller ned der helt bevisstløs, snur man seg helst, sier Aamodt Kilde.

Også Kjetil Jansrud var tydelig preget av fallet, og tok også grep mot produceren på arenaen, som kjørte repriser av fallet på storskjermen.

– Det var ikke pent. Nå har vi kjeftet på producer også, fordi han driver og kjører fallet i reprise. Er det ett sted man ikke skal falle er det der. Det er ikke pent, sier Kjetil Jansrud til NRK.

– Vi kjenner til risikoen, og man kan jo strekke det langt og si at det er underholdning når folk kjører på risiko og faller, men man trenger ikke vise det igjen og igjen, forteller han videre.

Tilstanden til Gisin skal etter rapportene være bra. Søsteren forteller at han skal være våken og i en stabil tilstand.