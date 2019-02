De to møtte hverandre for første gang i 2003 på en trening i Monaco. På dette tidspunktet var Vonn 19 år gammel.

– Det var litt tårer på trening. Vi trente tre timer av gangen, og det var tre timer med melkesyre. I tillegg var hun ung og langt hjemmefra. Jeg tenkte «jøss, har du ikke kjent på melkesyre før. Denne dama her kommer ikke til å vinne noen skirenn». Så feil kan man ta, sier Aamodt.

– Man skal ikke dømme for tidlig, man må være forsiktig med det, legger han til.

Amerikanske Vonn kjørte søndag sitt siste renn som aktiv utøver under VM-utforen i Åre. Vonn kjørte inn til bronse, bak Ilka Stuhec og Corinne Suter.

– Det er jo helt på jordet

34-åringen kan se tilbake på en svært innholdsrik karriere, som blant annet inneholder elleve medaljer i VM og OL, samt 82 seire i verdenscupen.

Under VM i 2007 i Åre tok Vonn to sølv. Da fikk Aamodt et nytt syn på alpindronningen fra USA.

TOK FEIL: Lindsey Vonn fikk en mye bedre karriere enn det Kjetil André Aamodt trodde hun skulle få. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Da skjønte jeg at her er det litt mer enn de tårene jeg så i Monaco fire år tidligere, sier han.

– Har du noen gang tatt mer feil av en person?

– Nei, det går jo ikke det. Det er jo helt på jordet. Jeg er jo den såkalte eksperten, ler Aamodt.

Alpinlegender samlet på Vonn-fest

Søndag kveld ble Vonn feiret i Åre. Blant annet var Aksel Lund Svindal og den svenske alpinlegenden Ingemar Stenmark til stede. Stenmark var full av lovord om Svindal, som kjørte sitt siste renn lørdag. Det endte med sølv i utforen i Åre, kun slått av lagkamerat Kjetil Jansrud.

Aksel Lund Svindal og Ingemar Stenmark på Lindsey Vonns avskjedsfest søndag kveld. Foto: NRK

– Før eller senere er det på tide å slutte, og det er jo fantastisk å kunne avslutte på toppen, sier Stenmark, som har 86 verdenscupseire.

Svindal, som har vært en av alpinsportens største profiler det siste tiåret, benyttet anledningen til å si noen ord om Lindsey Vonn.

– For alpinsporten har hun vært stor, men hun har også vært stor utenfor.

Hovedpersonen selv er fornøyd med sin siste dag som alpinist.

– Det føles veldig bra. Det ble den avslutningen som jeg hadde håpet på. Jeg kunne ikke bedt om mer, så jeg er veldig takknemlig, sier Vonn til NRK.