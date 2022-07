Aalesund-seier over Strømsgodset

Sarpsborg 08 vant kaoskamp med 10 mann

Oppgjøret mellom Sarpsborg 08 og Sandefjord var av det uforutsigbare slaget. Mikkel Maigaard scoret to mål og sørget for at vertene ledet 2-0 før den første omgangen var halvspilt, men Alexander Ruud Tveter reduserte minuttet senere.

Utvisning av Sarpsborg 08-keeper Simen Vidtun Nilsen og utligning ved Deyver Vega rett før hvilen, gjorde at kampen var vidåpen før den andre omgangen. Anton Salétros og Serge-Junior Ngouali la på til 4-2 for hjemmelaget, som altså spilte hele omgangen med én mann mindre, før Mohamed Ofkir reduserte for gjestene.

Der stoppet også målfesten, og Sarpsborg 08 vant 4-3.