Aalesund rotet bort seieren på overtid

Jevtovic straffet ineffektive Viking

Viking skapte flust av sjanser, men måtte gi tapt borte mot Odd i Eliteserien mandag. Milan Jevtovic ordnet 2-1-seier til hjemmelaget på overtid.

Zlatko Tripic scoret i de to første serierundene for Viking og var nær ved å score allerede etter tre minutter av kampen da han brant den første av mange sjanser for bortelaget i Skien.

Odd skapte også sine muligheter før pause, men i andre omgang handlet det meste om Viking, spesielt etter at Mikael Ingebrigtsen ga Odd ledelsen etter 52 minutter. Kantspilleren fikk to muligheter til å fyre av fra sekstenmeteren, og på det andre forsøket føk ballen i nettet.

Viking stanget og stanget mot forsvarsmuren til Odd og fikk uttelling to minutter før slutt da innbytter Kevin Kabran skjøt via et Odd-bein og i mål.

Så dukket Jevtovic opp i feltet etter at Odd hadde fått flyttet opp laget helt på tampen. (NTB)