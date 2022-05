AaFK snudde til seier mot Jerv

Det så en stund ut til at Jerv skulle slå Aalesund på bortebane, men med to raske mål sent i kampen snudde hjemmelaget til seier og tre poeng.

Isak Dybvik Määttä ble avgjørende da han på vakkert vis bøyde ballen i lengste hjørnet med ryggen mot mål ti minutter før slutt.

Vinnermålet fullførte snuoperasjonen etter at Jerv tok ledelsen i det 65. minutt. Aral Simsir og Erik Brenden kombinerte fint da sistnevnte headet ballen over en utrusende Sten Grytebust og i mål.

Etter 78 minutter var lagene likt. Simen Bolkan Nordli banket et frispark rett i mål da Jerv-keeper Øystein Øvretveit hadde forlatt sitt hjørne.

Deretter avgjorde Määttä kampen med sin scoring to minutter senere. Det ga tre poeng og tok laget opp på en sterk 5.-plass på tabellen. Det skiller kun to poeng opp til medaljeplass for det nyopprykkede laget fra Sunnmøre.