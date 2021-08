AaFK snublet mot bunnlag

Hardt ut mot forslag om like lange løp for begge kjønn: – Det er jeg totalt uenig i

ORKLAND (NRK): I Norge går debatten og diskusjonene hvordan Skiforbundet skal forholde seg til et svensk forslag om at herrer og damer skal gå like lange distanser. Ole Morten Iversen fnyser av diskusjonen og er totalt uenig i forslaget.