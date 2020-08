Grei avslutning for Hovland

Viktor Hovland gikk siste runde i helgens WGC-turnering i golf ett slag under par og unngikk iallfall å falle ytterligere på listene.



Etter å ha vært helt oppe på delt 9.-plass etter første dag førte to svake runder henholdsvis fem og to slag over par til at nordmannen falt helt ned til delt 61.-plass i turneringen med 78 deltakere. Søndagens runde gjorde at han klatret noen få plasser og han er på delt 59.-plass etter at alle i bunnsjiktet har spilt ferdig.



Turneringen i Memphis var første gang Hovland deltok i en WGC-turnering, som er de mest prestisjetunge og pengestinne turneringene utenom majorturneringene. (NTB)