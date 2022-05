Fotballen er litt som Hollywood.

Filmer og kamper er lagspill. En gruppe mennesker jobber sammen for å få best mulig resultat. De gis ulike roller av sine regissører og trenere. Men noen av disse er viktigere enn andre.

Når Oscar-statuettene deles ut, får hovedrollene mest oppmerksomhet.

Når Gullballen skal gis til verdens beste fotballspiller, handler det om stjernene.

Av og til trer imidlertid en skuespiller ut av birollen og inn i hovedrollen. Plutselig får han eller hun sjansen til å vise frem hele sitt talent – og kanskje dominere Oscar-seremonien.

Dette kan også skje i fotball. Se bare på Karim Benzema.

To spillere i én

Før lørdagens mesterligafinale mot Liverpool seiler Benzema opp som Real Madrids nøkkelspiller. Det er han som har ført dem dit med sine mål. I dag anses han som en av verdens beste spillere – kanskje den aller beste.

Benzema har blitt omtalt slik først etter at han ble 30 år. Hvorfor hadde han ikke denne statusen før?

Fordi han aldri fikk lov til å innta hovedrollen.

VIKTIG: Karim Benzema får trolig en hovedrolle i finalen. Foto: Manu Fernandez / AP

Som stortalent i Lyon ble Benzema kalt «Zinaldo» av den franske pressen. Tanken var at han både var en skarp målscorer, som brasilianske Ronaldo, og en elegant playmaker, som Zinédine Zidane.

Han var en kombinasjon av to spillertyper. Han kunne både skape sjanser og avslutte dem selv.

Da han dro til Real Madrid i 2009, ble oppgaven det førstnevnte.

Cristianos skygge

Den sommeren hentet nemlig spanjolene også Cristiano Ronaldo. Portugiseren landet i hovedstaden med planer om å score så mange mål som mulig – og vinne Gullballen.

Siden han kostet 80 millioner pund, som var verdensrekord, skulle han selvsagt få hovedrollen.

De neste ni årene levde Cristiano i rampelyset. Han lusket inn i boksen og skjøt omtrent så fort han fikk ballen. Han tok straffene, avsluttet innleggene og slo rekordene. Hele 450 ganger fant han nettet.

Dette ga ham forsidene, og fire nye Gullballer.

STJAL FOKUS: Cristiano Ronaldo. Foto: JAVIER BARBANCHO / Reuters

Og Benzema? Han inntok birollen. Han var den uselviske partneren som tok de smarte løpene, åpnet opp rommene og slo pasningene. Totalt la han opp til 47 av Cristianos mål, mer enn noen annen spiller.

Av og til gjorde Benzema det geniale, som da han lurte seg forbi tre spillere like ved dødlinjen borte mot byrivalene Atlético Madrid på vei til mesterligatittelen i 2017.

LURTE ALLE: Karim Benzema. Foto: Francisco Seco / AP

Ofte var han mannen som fikk angrepet til å fungere. Blant mange av dem som analyserte kampene grundig, fikk Benzema ros.

Men han fikk ikke så mange forsider. Og han vant ingen Gullballer.

På jakt med katten

Faktisk kunne Benzema havne under press fordi at han ikke scoret nok, eller fordi han ikke var like aggressiv som for eksempel spisskollega Gonzalo Higuaín.

I 2010 var treneren José Mourinho. Om Higuaín var skadet, måtte han bruke Benzema.

– Om jeg ikke har hunden min, får jeg dra på jakt med katten, sa Mourinho en gang.

STYRTE SKUTA: José Mourinho trente Real Madrid. Foto: Afp

Snart ble Benzema kalt «katten» blant sine kritikere. Selv da Real Madrid vant tre mesterligaer under Zidane fra 2016 til 2018, hadde han sine skeptikere. Mens Cristianos verdi kunne måles i tall, var Benzemas bidrag vanskeligere å forstå.

Og om Benzema leverte 20 ligamål, scoret Cristiano uansett enda flere.

Da Benzemas mål tørket opp i 2017/18, ble han buet av egne fans. Men Zidane satte alltid stor pris på birollen han spilte.

– Dette er et lagspill, sa Zidane.

– Jeg kommer til å forsvare Benzema så lenge jeg lever.

Vekk fra Messi

Benzema kunne fint sagt adjø. Mange stjerner har byttet klubber fordi de ønsker seg hovedrollen.

I Barcelona ble Zlatan Ibrahimović gal av at trener Pep Guardiola bygget laget rundt Lionel Messi. Han ville være stjernen, så han stakk til Milan.

Yaya Touré ble brukt som midtbaneanker og stopper i Barça. Først i Manchester City fikk han lov til å angripe, og da de vant ligaen i 2013/14, scoret han 20 ligamål.

Da Neymar forlot Barça for Paris Saint-Germain i 2017, var en av grunnene visstnok at han ville vekk fra Messi for å vinne Gullballen.

Men Benzema ble i Madrid. Han godtok sin rolle, var god venn med Cristiano, og ble belønnet med fire mesterligatitler.

– Cristiano er mer egoistisk enn meg, men det er normalt, sa Benzema.

STORE PROFILER: Karim Benzema og Cristiano Ronaldo. Foto: Francisco Seco / AP

Først da Cristiano dro til Juventus i 2018, kom Benzema ut av skyggen.

Først da kunne han selv bli verdens beste.

Komplett

Benzema har gradvis vokst inn i hovedrollen. De første tre årene banket han inn mer enn 20 ligamål hver sesong, uten at han la opp til så mange. Det hjalp at han fikk flere av straffene som Cristiano pleide å ta.

Uansett: Benzema var mer «Ronaldo» enn «Zidane».

Men denne sesongen har han vært «Zinaldo». Han har scoret mål jevnt og trutt som en typisk spiss: 27 i ligaen og 15 i mesterligaen, som er mest i begge turneringer.

Samtidig har han levert som playmaker. Han har 12 målgivende pasninger i La Liga, som er nest mest i turneringen.

Benzema fremstår nå som en komplett spiss. Han er en sylskarp avslutter, en genial pasningsspiller og til og med sterk i lufta; de to headingene i kvartfinalen mot Chelsea var ren kunst.

SUPERSTJERNE: Karim Benzema har etablert seg som en virkelig superspiss. Foto: PETER CZIBORRA / Reuters

Han er i praksis Real Madrids angrep. Da de møtte Barça hjemme i mars uten ham, tapte de 4–0.

I en alder av 34 år er Benzema bedre enn noen gang.

Frie tøyler

Men det hadde neppe skjedd om han hadde fortsatt i birollen. I Manchester United pleide stjernen å være midtbanespilleren Bruno Fernandes.

Nå som Cristiano er der, har han blitt en støttespiller.

Denne sesongen har Bruno Fernandes levert omtrent halvparten så mange målpoeng i ligaen som i den forrige. Han skyter sjeldnere enn før, delvis fordi han leter etter Cristiano. Straffene tas ikke lenger av ham, men av Cristiano.

Bruno Fernandes er den samme spilleren som før. Men rollen hans har endret seg.

Dette er ikke lenger en greie for Benzema. Med frie tøyler er han nå favoritt til å vinne Gullballen. Vinner Real Madrid mot Liverpool, vil han nesten være garantert å få den.

For en fyr som så lenge har gjort sine lagkamerater bedre, vil det være rikelig fortjent.