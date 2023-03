Kontrastene kunne ikke vært større mellom Zajc og Halvor Egner Granerud, som leder verdenscupen sammenlagt og var en av favorittene til å ta gullet.

Men også denne gangen skulle VM-spøkelset forfølge ham.

– Akkurat nå hater jeg VM. For min del har det gjennomgående vært konkurranser som har vært møkk. Forhåpentlig blir det bedre når vi skal til solskinnsstaden Trondheim neste gang, sier Granerud til NRK etter at medaljen nok en gang skulle ryke.

Derimot var det en jublende Timi Zajc som seiret på hjemmebane, og det skjer etter at han tidligere ble kastet ut av laget.

Drama

For noen år siden publiserte sloveneren et innlegg på Instagram i sammenheng med skiflygingskonkurransen i 2020, der han kritiserte landslagsledelsen og støtteapparatet, og måtte selv gå.

JUBEL: Timi Zajc leverte best og vant VM-rennet på hjemmebane. Foto: Darko Bandic / AP

Treneren fikk etter hvert sparken, og da ble Zajc tatt inn igjen på laget.

Nå står han med sitt første individuelle VM-gull.

– I dag var det min dag. Det er fantastisk, en drøm som går i oppfyllelse, sier en rørt Zajc til NRK etter at VM-gullet ble sikret blant mange, jublende fans.

Zajc fortsetter:

– Jeg gjør to veldig gode hopp, og jeg gjør det her i Planica ... Perfekt. Takk til supportere og familie for all støtte. Jeg er så glad.

– Hvor mye betyr dette?

– Det betyr mye. Jeg er veldig glad på pappas vegner. Han betyr mye for meg. I dag er jeg verdensmester, og alt er perfekt, sier han videre.

Han kommer i tillegg med noen trøstende ord i retning Granerud.

– Han er veldig god, men han får det snart på hjemmebane. Han blir veldig sterk, sier Zajc om konkurrenten.

Zajc med nok et kjempehopp Du trenger javascript for å se video.

– Kjempeirritert

Granerud har vært vinterens suverent beste skihopper, men har ikke fått full uttelling så langt i VM. Normalbakkerennet endte med en 11.-plass. Storbakken ble nok en nedtur, til tross for at han lå an til medalje etter første omgang.

SKUFFA: Granerud. Foto: JURE MAKOVEC / AFP

Derimot gikk konkurransens andre hopp til 130 meter, og han havnet utenfor pallen på 6. plass.

– Jeg skjønner at han føler det slik akkurat nå. Tipper han er kjempeirritert, sier landslagstrener Alexander Stöckl til NRK.

I Oberstdorf-VM for to år siden ledet han også verdenscupen, men heller ikke da lyktes han maks mye grunnet koronasmitte.

– Hva er årsaken til at du ikke får det helt ut i mesterskap?

– Det er ikke så godt å si. I dag får jeg til en prestasjon jeg er ganske fornøyd med. Jeg har ikke hoppet så mye i mesterskap, så det hjelper heller ikke. Det er bare fjerde gang jeg deltar. Noen ganger bommer man, andre ganger er andre bedre. Det var nærme i dag, og det stod ikke på innsatsen, svarer Granerud til NRK.

Granerud får det ikke helt til i finaleomgangen Du trenger javascript for å se video.

Måtte trene ekstra

Granerud slet i bakken i kvalifiseringsomgangen torsdag også, og følte derfor at han måtte terpe ekstra på teknikk kvelden før storbakkerennet. Det gjorde til at han følte seg sliten under konkurransen, og han stoppet heller ikke for pressen i pausen mellom omgangene.

– Det har vært slitsomme 24 timer. Det blir nok tørrprat og rot i løpet av en dag som i dag. Det å skulle kjøre intervjuer i pausen, gidder jeg ikke, sier han.

Han avkrefter derimot at den ekstra treningen ødela dagen.

– Jeg prøvde å få teknikken opp på et nivå til at det var vits å stille på renn i dag. Det viser jeg i første omgang at jeg fikk til, men å måtte trene en og en halv time ekstra etter kvalik, det tærer på, sier Granerud.

– Var du nær tanken å ikke stille?

– Nei, men det var mye dårligere enn jeg vet jeg kan. Det gidder jeg ikke, så da måtte jeg trene.

PALLPLASSEN RØK: Det ble ikke noe medalje for Granerud, tross godt hopp i den første omgangen. Foto: Darko Bandic / AP

Store jubelscener

Ryoyu Kobayashi tok VM-sølvet etter å ledet etter den første omgangen. Dawid Kubacki tok tredjeplassen.

Johann André Forfang leverte også gode håp og klinket til i den andre omgangen med et hopp på 133, 5 meter. Forfang gikk dermed rett opp i ledelsen og holdt på den helt til Stefan Kraft landet 136 meter ned i storbakken i Planica. Forfang ble nest beste nordmann på en 10. plass til slutt.

Forfang tar ledelsen Du trenger javascript for å se video.

Kristoffer Eriksen Sundal leverte også to solide hopp. VM-debutanten klatret godt opp fra 24.-plassen etter første omgang. Han ble til slutt nummer 18, mens Lindvik havnet på plassen bak.