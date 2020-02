– Når man er i form, så klarer man å ta seg helt ut. Jeg kjente spyet begynte å komme opp på slutten. Heldigvis greide jeg å ta meg opp til teten, sier Krogh til NRK.

29-åringen fra Alta har knapt fått gå verdenscuprenn denne sesongen, grunnet svært svake resultater over en lang periode.

Etter at han røk rett ut av en sprintprolog i Davis i midten av desember, ble han nødt til å legge en ny plan for sesongen med sprintlandslagstrener Arild Monsen. Ingen skjønte hva som var galt med Krogh, som i en årrekke har vært en av Norges sterkeste langrennsløpere.

Det endte i tårer fra trener Monsen da Krogh tok NM-gull på 15 km fri for en drøy uke siden, og med det beviste at han hadde startet veien tilbake.

Grunnet sitt lange fravær fra verdenscupen startet Krogh med nummer 64 i søndagens 15-kilometer. Fordi fellesstartløypa var svært smal, måtte han manøvrere seg fram i feltet, løper for løper.

Da han til slutt hadde passert over 50 konkurrenter og hektet seg på halen på tetgruppa, uttalte NRK-kommentator Torgeir Bjørn:

– Det er et enormt løp Krogh er i ferd med å gjøre her!

Håper på Ski Tour

Søndagens renn skulle egentlig vært en 30 kilometer intervallstart, men var på grunn av snømangel kortet ned til en 15 kilometer fellesstart.

– Jeg er veldig fornøyd med det jeg fikk til. Jeg tror det var nesten maks av det jeg kunne få til fra der jeg startet, sier Krogh, som gikk seg helt opp til 7.-plass.

– Det var et kjempeløp. Jeg er sliten hele veien og går det jeg har fra start, og det skal bare en liten bakke til, så klarer jeg å hente meg inn. Det er litt sånn at jeg kommer i en slags kontakt med teten, men da har jeg ikke sistegiret på sisterunden, fordi jeg har tatt meg sånn ut, sier han.

Nå har Krogh et håp om å få gå nyvinningen Ski Tour, som begynner i Östersund førstkommende lørdag.

– Jeg har gått mange gode skirenn etter nyttår, så jeg føler jeg har gjort det jeg kan for å kvalifisere meg.

– Finn gjør et veldig godt skirenn her i dag. Vi snakket om det i går, at han vil profitere på at det blir fart i front og strekker seg ut, slik at han har mulighet til å gå forbi. Jeg tror Finn er fornøyd, og vi er i hvert fall veldig fornøyd med det Finn gjør her i dag, svarer landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

Bolsjunov parkerte Røthe

Inne på oppløpet i Falun ble det et oppgjør mellom den russiske verdenscuplederen og Sjur Røthe.

Vossingen var først inn på oppløpet, men da Bolsjunov kom som en kanon bakfra hadde Røthe ingen mulighet til å holde følge med ham.

SUVEREN: Sjur Røthe hadde ingen mulighet til å henge med Aleksandr Bolsjunov på oppløpet. Du trenger javascript for å se video. SUVEREN: Sjur Røthe hadde ingen mulighet til å henge med Aleksandr Bolsjunov på oppløpet.

– Han er blitt taktisk bedre. De rotet veldig taktisk forrige sesong. De har tatt tak i det, og nå gjør Bolsjunov som han vil, sa NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn etter spurtoppgjøret.

Duellen gikk for seg nesten på samme måte som Røthe så for seg under sine forberedelser til løpet.

– Mitt scenario var akkurat sånn som det ble, bare at jeg ikke bare skulle være først inn på oppløpet, men også først på slutten av oppløpet, sier Røthe til NRK etter spurten.

– Han viser i går at han er en noenlunde habil sprinter. Da er det ikke så ille å tape for ham, men det er «pip» surt, fortsetter vossingen.

Bolsjunov økte dermed sin ledelse til Johannes Høsflot Klæbo i verdenscupen sammenlagt med 130 poeng, og er nå 425 poeng foran Klæbo.