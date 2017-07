«Tutta» uten seier på to år: – Kan virke som om sulten ikke er der

– For meg kan det virke som hun ikke har den samme sulten som hun tidligere har hatt. Det virker som om den er borte, sier golfkommentator for Viasat, Fredrik C. Kracht.

Det er over to år siden Suzann Pettersen sist vant en turnering på LPGA-touren. Det skjedde sist i begynnelsen av juni 2015.

Pettersen tilbake i 2007 da hun vant fem LPGA-turneringer. Foto: Pornchai Kittiwongsakul / AFP

Den norske golfproffen stakk av med fem LPGA-seirer i triumfåret 2007, men nærmer seg nå 50 turneringer på rad uten en eneste seier.

I helgen ble det en skuffende 56. plass i US Open.

– Før kunne man ikke nærme seg henne hvis hun gikk en dårlig runde, og der er hun ikke nå. Hun er selvfølgelig blitt eldre og mer vis, men for meg kan det virke som om sulten ikke er der hundre prosent, selv om hun selv sier at den er der, sier Kracht.

– Jobben er blitt tøffere

«Tutta» sliter med både puttingen og stabiliteten på sine runder, samtidig har nivået i kvinnegolf knapt vært bedre enn akkurat nå.

– Spillerne presterer også i stadig yngre alder. «Tutta» er godt oppe i 30-årene nå og kjemper mot 17-åringer, sier golfkommentatoren.

En av disse 17-åringene Kracht snakker om er Lydia Ko fra New Zealand, som riktignok har rukket å bli 20 år gammel.

17 år gammel var hun i 2015 den yngste spilleren som inntok førsteplassen på den offisielle verdensrankingen. Hun er i øyeblikket på 4. plass, mens So Yeon Ru fra Sør-Korea topper listen.

– Jobben hennes (Tutta) er blitt vesentlig tøffere enn før, det er et nivå som verden aldri tidligere har sett, kommenterer Kracht.

Lydia Ko ble tidenes yngste til å toppe rankinglisten. Foto: Scott Halleran / AFP

– Ikke gode tall

Pettersen er inne i sin 15. sesong i LPGA. Hun har hatt en fantastisk karriere og overvunnet skadeproblemer. Men 36-åringen, som har en 2. plass som beste plassering på rankingen, er i øyeblikket nede på en 22. plass.

– Det er ikke gode tall, og det er vanskelig å argumentere mot rankinglister, sier tidligere golfproff Per Haugsrud, som nå er golfekspert for Eurosport Norge.

– Men det går litt opp og ned. Det er farlig å si at Suzann begynner å bli mett av all suksessen, hun har jo vært med mange år, det kan være en liten reaksjon.

Haugsrud er likevel ikke bekymret for formen til Pettersen.

– Hun har disse berømte skyggelappene og vet hva hun driver med. At hun er inne i en liten tung periode nå, det er ikke uvanlig. Plutselig løsner det, så lenge hun holder seg skadefri, sier han.

– Det er rart med psykologien i golf, når ting begynner å gå bra så blir det moro igjen.