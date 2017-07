Fransk dommer

Stephanie Frappart fra Frankrike dømmer åpningskampen i fotball-EM kvinner mellom Nederland og Norge søndag.

33-åringen ble i 2014 første kvinne som dømte en proffkamp for menn i Frankrike.

Hun dømte både i VM-sluttspillet i Canada for to år siden (to kamper) og i fjorårets OL-turnering i Brasil (to kamper).