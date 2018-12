«Tour de Parodi» – eller en gave til langrennssporten?

Marit Bjørgen har gjort enormt mye bra for langrennssporten. Men å øke statusen til Tour de Ski, etappeløpet som er det nest største høydepunktet i mesterskapssesonger, kan ikke sies å være en del av Bjørgens arv.

Det var riktig nok aldri manglende lyst på en sammenlagtseier som gjorde at Bjørgen etter hvert begynte å droppe Tour de Ski. Tvert imot fikk tidenes beste langrennsløper så mye respekt for den fysiske anstrengelsen touren er at hun rett og slett ikke ville gamble med mesterskapsformen.

Da Bjørgen omsider tok sjansen på å gå Tour de Ski før et mesterskap igjen, i 2015, vant hun touren for første og eneste gang. Til gjengjeld var hun ikke i toppform til VM i Falun halvannen måned senere, der Therese Johaug i stedet ble dronning.

Kanskje har Bjørgens erfaringer hatt en smitteeffekt. Det har i hvert fall blitt helt vanlig at flere av verdens beste langrennsløpere, særlig på kvinnesiden, dropper touren.

Sto over – vant gull

Før OL sist vinter sto både Bjørgen, Ragnhild Haga, Charlotte Kalla og Stina Nilsson over Tour de Ski.

I Pyeongchang var det nettopp disse fire som stakk av med de individuelle OL-gullene.

Faktisk var Dario Cologna den eneste som tok individuelt OL-gull i langrenn i Pyeongchang som fullførte Tour de Ski (som han for øvrig også vant) i forkant.

Charlotte Kalla står over denne sesongen også. Det samme gjør svenskenes nye yndling Ebba Andersson.

Mer overraskende er det at også verdens desidert beste distanseløper så langt i vinter, Therese Johaug, står over. Johaug har flere ganger tidligere lyktes med å delta både i Tour de Ski og mesterskap.

Therese Johaug ville vært storfavoritt. Charlotte Kalla og Ebba Andersson ville vært hennes hovedutfordrere, sammen med Ingvild Flugstad Østberg.

Slår alarm

«Tour de Parodi» skrev VGs sportskommentator Leif Welhaven før sist vinters Tour de Ski, og fulgte opp med denne spissformuleringen: «Hvis du bare klarer å komme deg opp monsterbakken, bør det være gode sjanser til å vinne kvinneklassen i Tour de Ski denne vinteren».

Den gangen droppet også verdenscuplederen på herresiden, Johannes Høsflot Klæbo, touren.

I år er det Martin Johnsrud Sundby som slår alarm.

– Det kan være at man ikke helt har forståelse av hvor viktig den konkurransen er for internasjonal langrenn, sa Sundby til NRK i Davos.

Lederen i den internasjonale langrennskomiteen, Vegard Ulvang, har støttet Sundby.

– Vi har alle et felles ansvar for å markedsføre sporten vår og delta på de store eventene. Det ansvaret hviler selvfølgelig mest på de aller beste. Det er de som drar mest oppmerksomhet, sa Ulvang.

Sundbys budskap har kanskje nådd fram i hvert fall på herresiden, for hele verdenseliten stiller i år, Johannes Høsflot Klæbo inkludert.

Når katta er borte

Men blant kvinnene mangler altså de to største stjernene og årets komet.

Det er ingen tvil om at det er mest prestisje å vinne hvis alle de beste er med. Det gjelder i all idrett.

Det er fortsatt nesten umulig å snakke om tidenes norske idrettsbragd – Vebjørn Rodals OL-gull på 800 meter i 1996 – uten at en eller annen må påpeke at «Wilson Kipketer var jo ikke med!».

For Heidi Weng hadde det nok vært enda morsommere å vinne Tour de Ski de to siste årene om hun hadde hatt Marit Bjørgen og Charlotte Kalla bak seg på resultatlista.

Likevel er det betimelig å spørre om det egentlig er så negativt for interessen blant TV-seere verden rundt at noen skandinaviske stjerner uteblir.

Hva skjedde i Tour de Ski sist vinter?

På åpningsetappen var hele seks ulike nasjoner representert på seierspallen: Sveits, USA, Norge, Russland, Italia og Frankrike.

POPULÆR PALL: Ikke mange sveitsere snakket om fraværet av skandinaviske stjerner da Laurien van der Graaf henviste Sophie Caldwell og Maiken Caspersen Falla til andre- og tredjeplass i Lenzerheide i fjor. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Ti nasjoner på pallen

Laurien van der Graaf tok en uhyre populær hjemmeseier foran et stort publikum i Lenzerheide.

Kvinnelangrenn har slitt med å få sendetid på sveitsisk TV – rett og slett fordi sveitsiske kvinner ikke har hevdet seg i toppen. Verdien av en sånn seier for langrennssporten er sånn sett enorm, sammenlignet med enda en norsk seier.

I løpet av touren fikk Teresa Stadlober fra Østerrike med seg to pallplasser. Plutselig hadde Østerrike en langrennsløper de kunne begynne å ha forventninger til fram mot VM i Seefeld denne vinteren.

Ikke til forkleinelse for Teresa Stadlober, men de to pallplassene kunne hun trolig sett langt etter med Bjørgen og Kalla på startlista. Men bryr folk i Østerrike seg om det?

22 forskjellige løpere fra ti ulike nasjoner var innom seierspallen i Tour de Ski 2017/18. Alex Harvey (Canada) og Jessica Diggins (USA) sørget til og med for at Nord-Amerika var representert på pallen sammenlagt.

For langrennsinteressen internasjonalt kan det sånn sett være en gave at noen skandinaviske stjerner glimrer med sitt fravær.

Det gir utøvere fra andre nasjoner sjansen til å skinne.

De som savnes

De som virkelig er savnet i Tour de Ski, er noen av dem som nå har lagt opp.

Justyna Kowalczyk gjorde langrenn gigantisk i et av Europas største land, Polen. Hun skapte et helt nytt marked for langrennssporten, som nå i realiteten er borte igjen.

Enda mer savnet er Tobias Angerer. I Angerer hadde Tyskland en stor stjerne i langrennssporten. Vi kan også snu det på hodet. I Angerer hadde langrennssporten en stor stjerne i Tyskland.

Økonomisk sett er Tyskland regnet som den viktigste nasjonen å ha med i langrenn, som i de fleste andre skigrener. Det er tradisjonelt derfra det meste av sponsorpenger har kommet.

Katerina Neumannova og Lukas Bauer gjorde Tour de Ski til en viktig TV-begivenhet i Tsjekkia. Hvorfor skal tsjekkerne gidde å se på Tour de Ski nå?

I Norge og Sverige står langrennssporten fjellstøtt. Interessen er enorm. I de fleste andre land er det sånn at hvis folk skal være interessert, må de ha noen å heie på – det vil si noen fra sin egen nasjon som hevder seg. Ellers ser de heller på en annen idrett.

Showmannen Petter Northug

Det eneste som, i hvert fall på kort sikt, kan veie opp for mangel på helter fra egen nasjon er utøvere som skaper underholdning utover det ordinære.

Her er Petter Northug i en særstilling i Tour de Ski-historien.

Northug opplevde aldri å komme først opp monsterbakken (selv om han står bokført med sammenlagtseier i 2014/15 etter at Martin Johnsrud Sundby ble diskvalifisert), men 31 ganger var Northug på pallen i Tour de Ski-sammenheng og 13 etappeseirer er flest på herresiden.

Men først og fremst lagde Petter Northug show på stort sett hver eneste etappe, enten han knuffet seg vei mot en innlagt bonusspurt, havnet i håndgemeng med en italiener, beskyldte en svenske for å være småfeit eller lekte med konkurrentene i en spurt.

Er det én norsk utøver som er savnet i Tour de Ski, er det nok derfor Petter Northug.

At Therese Johaug og et par svenske stjerner står over, og gir løpere som Jessica Diggins og Teresa Stadlober muligheten til en pallplass sammenlagt i Tour de Ski, er det grunn til å tro at langrennssporten lever meget godt med.