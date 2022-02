«Taktikk er det svake punktet. Det kan koke i hodet innimellom»

Superduellen Karlsson mot Johaug er et spisset uttrykk. Men egentlig ikke så upresist i dette tilfellet.

Det kan virke som om de to rivalene bringer ut noe av det beste i hverandre hver gang de møtes. Det har blitt to seire til hver av dem de fire gangene de har møttes sammen på startstreken i verdenscupen denne sesongen.

Men siden 12. desember har de forberedt seg til årets OL på forskjellig vis.

Lørdag morgen, på 15 kilometer med skibytte underveis, får vi endelig det første møtet på en stund, mellom den nåværende langrennsdronningen og det som trolig blir den kommende.

Å vurdere hvem som stiller best er ingen enkel øvelse.

Det må jeg innrømme.

Men det finnes kriterier som blir særdeles viktige under årets første OL-konkurranse i langrenn og som trolig avgjør løpet.

Jeg har valgt ti nøkkelpunkter:

Kondisjon eller maksimalt oksygenopptak:

Therese Johaug:

Frida Karlsson:

Den største mengden oksygen som kroppen kan ta opp og utnytte i løpet av ett minutt. En av de viktigste faktorene for prestasjoner i en utholdenhetsidrett som langrenn. Der scorer begge disse to best i verden.

Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Spesifikk utholdenhet:

Therese Johaug:

Frida Karlsson:

Utnyttingsgraden er en like viktig faktor. Den forteller hvor mye du klarer å utnytte av ditt maksimale av ditt maksimale oksygenopptak i en stilart over tid i et løp. Der er de to best i verden.

Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Vilje/tøffhet:

Therese Johaug:

Frida Karlsson:

Begge har en ekstrem vinnervilje, de nekter å gi seg underveis i et løp, er veldig offensive og blir motivert av motgang. De vil bare slå enda hardere tilbake.

Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Skiteknikk:

Therese Johaug:

Frida Karlsson:

Therese har utviklet teknikken sin i klassisk og fristil. Mens Frida Karlsson har hatt et stort løft til denne sesongen. Hun varierer teknikken bedre enn hun har gjort før. Men det er fortsatt et lite knepp opp til Therese.

Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Taktiske egenskaper:

Therese Johaug:

Frida Karlsson:

Taktikken er det svake punktet. Det kan koke i hodet på dem innimellom. Karlsson kan gjøre merkelige og rare valg i et felt, så sent som i Tour de Ski. Therese kan bli stresset av å ikke klare å riste av seg folk. Og hvis de tråkker på ski og staver, som på Lillehammer. Typer som Johannes Høsflot Klæbo er mye flinkere enn de to på dette punktet.

Foto: Matthias Schrader / AP

Høyde:

Therese Johaug:

Frida Karlsson:

Therese har gjennomført høydetrening i mange år, blitt trygg på hvordan hun gjennomfører høydeopphold og hvordan konkurrere i høyden som i OL. Frida scorer litt lavere fordi hun rett og slett har mindre erfaring. Hun takler høyde godt, hun også, men trenger et par år til før hun får toppscore på dette punktet.

Foto: Felice Calabro' / AP

Løypeprofilen:

Therese Johaug:

Frida Karlsson:

Det er relativt tunge løyper og blir ekstra tunge når de går på så stor høyde. Det er bra for disse to. Det er en del bakker som har lik såkalt helningsgrad. Det betyr at du kan «lange ut» litt mer, eller gå litt god, gammeldags diagonalgang. Det er løyper som er mer enn å bare stake og «løpe» på ski. Det passer de to ypperlig.

Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Spurten:

Therese Johaug:

Frida Karlsson:

Her tenker jeg da på spurten etter et langt og sugende løp. Der har Frida de siste sesongene vist at hun er en svært sterk avslutter.

Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Døgnakklimatisering:

Therese Johaug:

Frida Karlsson:

Therese har sikkert klart å snu døgnet noe i den perioden hun var i Europa. Men ideelt og optimalt sett kommer hun og de norske jentene for sent til første øvelse. Frida får en femmer på terningen fordi hun har vært der i en uke allerede. Skal du få toppscore må du helst ha vært i Kina en god periode.

Foto: Heiko Junge / NTB

Rutine:

Therese Johaug:

Frida Karlsson:

Det er her seieren kommer. Therese har hatt en lang karriere, med opp- og nedturer. Hun har stått i stormen, vært gjennom mye og takler uforutsette ting bedre enn fleste. Frida har færre år som utøver på toppnivå. Det er hennes første OL. Therese står tryggere i Beijing.

Foto: Cornelius Poppe / NTB

Resultat:

Therese Johaug: 53.

Frida Karlsson: 51.

Det er verdt å legge til at det er faktorer som er utenfor både Johaug og Karlssons kontroll. Men hvem som har best utstyr og ski under løpet? Hvem har den beste dagsformen?

Det kan også bli helt spesielle forhold, med fokksnø som legger seg i sporet. Det kan bli vanskelig å gå ifra for dem begge og bruke styrken sin.

Men 15 kilometer med skibytte handler nok om Norge mot Sverige, Johaug mot Karlsson, uansett.