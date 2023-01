«Skrekkbilder» forbløffer utøvere: – Ekstreme tilstander

– Jeg tok opp telefonen for å sjekke hvordan det så ut her for to år siden da jeg var her sist, og da var alt dekket av snø. Den kontrasten var ganske ekstrem kan jeg ærlig innrømme, sier Atle Lie McGrath til NRK.

Da de norske utøverne ankom Adelboden ble de møtt med et uvant syn. Bildene av grønt gress og bare trær gir ikke utelukkende assosiasjoner til vintersport.

SOMMER ELLER VINTER?: En skiløper på en av de tynne stripene med snø langs løypa 6. januar. Foto: STEFAN WERMUTH / Reuters

Da Beijing arrangerte vinter-OL forbløffet TV-bildene av tynne, hvite striper med kunstsnø i brune fjellsider. Denne vinteren har det blitt et vanlig syn også flere steder i Europa.

– Det er forskrekkende, samtidig så har vi sett vinteren kan være litt utsatt. Det har skjedd at det har vært dårlig med snø i Wengen, men så plutselig smeller det. Det er trist å se grønne fjellsider med få dager til konkurransene, sier Aleksander Aamodt Kilde til NRK.

Og fjellsidene blir nok ikke farget hvite med det første.

BARTRÆR: Verdenscup-løypa «Chuenisbärgli» synes ekstra godt blant bare trær og gressflekker. SNØVEIER: Det eneste som er av snø er i rennløypa og et par transportløyper på siden. MELIS: Fjelltoppene er dekket av snø, men nede i dalen er alt bart bortsett fra de konstruerte stripene med snø.

Aldri opplevd lignende

Europa er rekordvarm om dagen, og flere vintersporter har fått merke dette. Bilder fra Oberstdorf har allerede vekket oppsikt, der langrennsløperne nærmest kun gikk på ei hvit stripe.

Nå strekker de hvite stripene seg også oppover i fjellene. I Adelboden er det kun snø innenfor de røde gjerdene til løypa. Første renndag er det meldt opp mot seks varmegrader.

– Det blir litt rart når jeg ser bilder og videoer hjemmefra fra Kvitfjell og Hemsedal der folk kjører i en meter pudder. Så står vi her og det er kuer som står og beiter. Det er ikke helt essensen av skisporten det her. Det er jo trist, sier McGrath.

KONTRASTFYLT: McGrath får ikke helt vinterstemning av de grønne bakkene i Adelboden. Her er han i Sölden i oktober, da det også var godt og varmt. Foto: Lise Åserud / NTB

Nylig ble slalåmrenn for kvinner i Zagreb avlyst på grunn av varmt vær og sterk vind. Temperaturene er milde flere steder, også i Kranjska Gora der kvinnene skal kjøre denne helgen.

– Det er jo trist, da. Det er rart og så er det trist. Selvfølgelig, enkelte vintere før har vært bedre enn andre og så videre, men nå når det er opp til 20 plussgrader enkelte steder i januar, så synes jeg jo det er trist, sier Ragnhild Mowinckel til NRK.

Mowinckel har vært i verdenscupsirkuset i ti år, men har aldri opplevd lignende som denne sesongen.

– Ikke så ille, det har jeg ikke. Dette tror jeg sånn sett er det verste jeg har opplevd av mangel på snø. Det skifter jo, men jeg tror det er mer ekstreme ytterkanter. Enten er det «megamye» snø eller så er det ingenting. Det er ikke de jevne, stabile forholdene lenger, sier hun.

Heller ikke McGrath har opplevd noe lignende.

– Nei, jeg har absolutt ikke opplevd noe av dette kaliberet. På de fire-fem årene jeg har kjørt her nede så er dette det mest ekstreme, sier han.

VARMT: Også i Zagreb i Kroatia var det varmt i januar. Kvinnenes andre slalåmrenn måtte avlyses grunnet varmen. SMELTER: Slik så det ut i målområdet etter at slalåmrennet var avlyst i Zagreb. VIND OG VÆR: Både vind og varmen var årsaken til at det andre slalåmrennet i Zagreb ble avlyst. SNØFLEKKER: I likhet med Adelboden var det kun snø i løypa i Zagreb.

Bekymret for fremtiden

Både i sveitsiske Adelboden og østerrikske Kitzbühel, som har renn neste helg, er det kun snø i løypa og ellers grønt gress. Likevel har begge løypene fått grønt lys til å gjennomføres.

GRØNNE ENGER: Slik ser det ut i Kitzbühel drøye to uker før renn. Der har FIS gitt grønt lys for renn. Foto: Privat

Flere renn tidligere i sesongen har også blitt avlyst på grunn av varmen og lite snø.

– Det tyder på at ting skjer i verden og at det er klimaendringer. Vi må ha det i bakhodet, og så får vi se. Jeg er ikke ekspert, men jeg er keen på å holde på med sporten videre. Jeg er ikke et godt eksempel med mye reising, men det er viktig at vi gjør det vi kan. Sånn som det ser ut i Norge nå, så ser det lovende ut. Plutselig blir det bra vinter, men akkurat nå ser det tynt ut. Man ser det er en treg vinter, sier Kilde.

BEKYMRET: Kilde synes det er trist å se grønne fjellsider i verdenscupen. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

22-åringen McGrath frykter for fremtiden når han ser hvordan forholdene har vært i Europa denne sesongen.

– Man begynner å frykte litt når det er det her man ser, sier han. Det er det som er vanskelig å si, for det er alltid varierende vintere hvert år. Noen år er det mye mer snø, andre år er det mindre snø. Det er sånn det er.

– Man blir bekymra, det blir man absolutt. Det vi driver med, ikke bare vi, men alle som driver med vinteridrett, er jo vinter. Akkurat sånn som det er nå ser litt trist ut, selv om det er det samme som skal gjøres.

Setter inn militæret

For det er nettopp det. De skal stå på ski, om så på en tynn stripe i grønne fjellsider i alpene. For at det skal gå, tas alle midler i bruk.

– De bruker jo ofte militæret og helikopter for å fly inn snø. Det er ikke nok snø i seg selv som er problemet, men det er ikke noen base på en måte. Det ligger ikke nok hard snø under til at det skal få satt seg ordentlig, sier Henrik Kristoffersen til NRK.

TAKLER ALT: Nå som ting er i orden med utstyret, frykter ikke Kristoffersen noen typer forhold. Foto: Alessandro Trovati / AP

Og når det gjelder bakken i Adelboden, var det frem til få dager siden ikke noe snø i den nederste delen av løypa. Men det har en forklaring, ifølge Kristoffersen.

– Det siste henget er stort sett hele vinteren ikke en bakke. Der går det vanligvis en vei opp til en gård, og da har de ikke lov til å legge snø der før x-antall dager før verdenscuprennet. Resten av traseen har ganske bra forhold, for der har det ligget snø lenge, så du har et grunnlag i bunn som er mye hardere og kompakt. Men i det siste henget har de ikke fått lov til å dose ut snøen før det nå har blitt varmt, forteller han.

Men etter at de fikk lov til å legge snø i den nedre delen, har det vært varmegrader i Adelboden. Dermed blir det noe annerledes forhold i det siste henget.

– Det er snø der nå, det er det. Spørsmålet er hvor kompakt. Det er problemet nå. Siden det har vært varmt hele den perioden, så får ikke den snøen satt seg, sier Kristoffersen.

ENDELIG SNØ: Slik så målområdet i Adelboden ut dagen før renn. Snø helt ned til målområdet, men ikke det harde underlaget som øverst i løypa. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Jobben skal likevel gjøres for alpinistene. Og for nordmenn som er vant til å kjøre på salt vårsnø, skal det være overkommelige forhold – selv når det ikke er helt «Winter Wonderland».

– Akkurat nå er det det som er realiteten. Skirenn får de til uansett, for det er de såpass gode på, så som en utøver er man helt innstilt på at man skal kjøre et renn som vanlig. For innenfor de to røde gjerdene som sperrer av bakken så er det likt som vanlig, hvis man kun ser på det, sier McGrath.

– Jeg er egentlig imponert over at de har klart å få det til å funke her. For fem dager siden var det ikke snø i målhenget. Det er ekstreme tilstander.

Men som i OL i Beijing – plutselig kommer snøen fra himmelen likevel.