«Sjakkens vidunderbarn» hylles i India etter Carlsen-seier: «En historisk bragd»

Praggnanandhaa Rameshbabu fra India er blitt omtalt som et vidunderbarn innen sjakken i flere år allerede.

Som 12-åring var han på et langt bedre nivå enn det Magnus Carlsen var på samme alder og kjempet for å bli den yngste stormesteren i historien.

Det lyktes han nesten med.

Han ble den nest yngste stormesteren i historien etter Sergej Karjakin – 12 år, 10 måneder og 13 dager gammel.

Nå har vidunderbarnet rukket å bli 16 år, og søndag møtte han Carlsen i online-turneringen Champion Chess Tour.

Det endte med seier til 16-åringen, og det har på ingen måte gått upåaktet hen i indiske medier.

Carlsen fikk det ikke helt til å stemme mot den unge inderen (arkivfoto). Foto: OLAF KRAAK / AFP

– Historisk bragd

Det må nevnes at Carlsen har klaget over etterdønninger fra koronasykdom under turneringen.

Det har ikke påvirket stemningen i nyhetsdekningen i India. Times Now, en av de mest populære nyhetskanalene i India, skriver blant annet følgende på sine nettsider:

«En historisk bragd for indisk idrett».

I artikkelen heter det videre:

«Praggnanandhaa oppnådde sin første seier noensinne over Carlsen etter 39 trekk med svarte brikker og etterlot Carlsen i fullstendig sjokk».

Det gjøres også et poeng ut av at Praggnanandhaa nå er den tredje inderen som har slått verdensmesteren. De to andre er Viswanathan Anand og Pentala Harikrishna.

Ifølge indiske medier har det også strømmet på med lovord til 16-åringen fra hele landet etter seieren over nordmannen. Den indiske cricketlegenden Sachin Tendulkar er en av dem som hyller innsatsen til den unge sjakkspilleren:

«Du har gjort India stolt!», skriver han blant annet på Twitter.

Det indiske sjakkvidunderbarnet ble feiret av venner da han kom tilbake til skolen sin i Chennai 26. juni 2018 etter å ha blitt verdens nest yngste sjakkstormester. Foto: ARUN SANKAR / AFP

– Et startskudd

NRKs sjakkekspert Torstein Bae kaller seieren en fantastisk enkeltprestasjon av 16-åringen.

– Han har vært en det har vært snakket om lenge, men han har vært i kategorien «vil han ta steget opp eller ikke?», sier Bae.

– Men kanskje kan dette være et startskudd i ferden mot eliten, legger han til.

Interessen for Praggnanandhaa er stor i hjemlandet, ikke minst i hjembyen Chennai, der også tidligere verdensmester Vishy Anand kommer fra.

– Inderne håper på en arvtager til Anand. Om det blir ham er ikke klart, men han skal ikke avskrives. Det ubesvarte spørsmålet er om han stopper opp i utviklingen eller avanserer og blir den neste store stjernen, forteller Bae.

– Har litt å bevise

Da NRK intervjuet sjakkekspert Atle Grønn om tenåringen i 2018, var han overbevist om at han ville bli en verdensstjerne.

Torstein Bae sier likevel at det ikke har slått helt til ennå.

– Jeg synes han har litt å bevise. Han trenger en veldig utvikling om han skal kjempe i den absolutte eliten. Men seieren kan gi ham den nødvendige selvtilliten, påpeker han.

Den indiske tenåringen har uansett beholdt roen i alt oppstyret etter seieren. Under pressekonferansen sa han at han ikke hadde hadde utarbeidet noen spesiell kampplan før møtet med Carlsen.

– Jeg hadde ingen spesiell plan og jeg gjorde heller ingen spesielle forberedelser før kampen. Jeg ville bare nyte det å spille mot ham og ikke legge så mye press på meg selv, sier han, ifølge The Times of India.