«Shampo» tror «Zucca» kopierer bragd: – Han kler rollen

– Sannsynligheten er ganske stor, han er mer enn god nok. Dessuten er han godt likt, sier tidligere NHL-proff, Espen «Shampo» Knutsen til NRK.

Under onsdagens oppkjøringskamp mot New Jersey Devils spilte Zuccarello med en «A» på brystet, som en av lagets kapteiner.

– Det var første gang, sier han til Nettavisen.

– Jeg tviler på at det blir permanent, skal jeg være helt ærlig. Vi har Rick Nash og Marc Staal, legger han til.

Espen «Shampo» Knutsen tror på nok en strålende sesong for Zuccarello. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Knutsen, som i dag er sportssjef i Vålerenga og Eurosport-kommentator, var den første nordmannen til å få en A på brystet i NHL i sin tid.

Han er på sin side overbevist om at Zuccarello får kapteinsjobben flere ganger denne sesongen.

– Han kler rollen, sier Knutsen til NRK.

– Men er det en rolle han vil trives i? Han kan virke ganske blyg?

– Han er ikke like blyg i garderoben, ler den tidligere NHL-proffen, som tror nordmannen står foran en ny suksessesong. Det blir hans åttende sesong i Rangers.

– Fortjener det

Så langt lover det bra. «Zucca» bidro med to assist i onsdagens kamp mot Devils, som til slutt endte 4–3 i favør de blåkledde. Det ble dermed den andre seieren for Rangers etter to oppkjøringskamper.

Tidligere landslagsspiller og TV 2-ekspert Ole Eskild Dahlstrøm tror i likhet med «Shampo» at Zuccarello vil ikle seg kapteinstrøya mange ganger denne sesongen.

– At Mats fortjener en A er det ingen tvil om. Spørsmålet er om han vil, for det følger jo en del mer ansvar med rollen, sier han til NRK.

– At han får en A, er et minimum. Han er den typen som tar et tak på vegne av klubben.

– Hva sier dette om posisjonen hans i klubben?

– Da er du helt der oppe, men der har han vært lenge allerede, sier Dahlstrøm.

– En mentor

Nordmannens innflytelse på laget blir også trukket frem av kaptein Ryan McDonagh.

– Det er utrolig hva slags innflytelse han har på dette laget. Dere i media ser hva han gjør på isen, men i garderoben er han en mentor for mange av våre angrepsspillere, på grunn av måten han spiller på – både størrelsesmessig og ferdighetsmessig. Han er ikke redd for noen. Det er flott å se at han blir belønnet her. Jeg er veldig glad på hans vegne, sa han til nhl.com tidligere i år.