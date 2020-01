Med 34 minutter igjen mot Augsburg kom Erling Braut Haaland inn for Borussia Dortmund, scoret tre mål og snudde 1–3 til 5–3.

Ikke i sine villeste drømmer kunne 19-åringen drømt om en bedre debut.

Selv ikke Haalands største fans kunne forvente en så umiddelbar effekt.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Selv om Dortmund virker som en perfekt klubb for Haaland, fantes det spørsmål rundt nordmannen. Ville han slå til med en gang? Ville han ta steget opp fra den østerrikske ligaen til tysk Bundesliga?

Med norske øyne kunne man håpe at Haaland ville besvare disse spørsmålene innen uker og måneder.

Etter denne halvtimen virker de bare tåpelige.

Over all forventning

Selv ikke for Haaland var denne debuten normal.

Da han dro til Salzburg fra Molde for ett år siden, brukte han et halvt år på å finne seg til rette i sin nye klubb. De første seks månedene spilte han knapt kamper for dem. Først et halvt år senere, fra og med forrige sommer, begynte han å herje.

Det var først da at han scoret hattrick i debuten i mesterligaen, tre av hans 28 mål på 22 kamper for Salzburg denne sesongen.

I Dortmund er forholdene sammenlignbare. Som i Salzburg har Haaland funnet et offensivt lag med tekniske og talentfulle støttespillere rundt seg.

Haaland tar med seg ballen ut fra mål etter det første målet - det skulle bli to til. Foto: Michaela Rehle / Reuters

Men Dortmund er midt i sesongen. Haaland har kun trent med laget i to uker. I løpet av de tre vennskapskampene de spilte i vinterpausen i Spania, spilte han én omgang, blant annet fordi han har slitt med en kneskade.

Meningen var at han skulle komme innpå i dag, få et par minutter for sitt nye lag, og kanskje scoret ett mål.

Ikke tre.

Snudde kampen

Hva gjør dette hattricket for Haaland? Det letter presset på ham. Den gir ham mer energi og selvtillit – som om han ikke hadde nok fra før.

Playmakerne i Dortmund vet allerede nå hva den nye spissen deres er kapabel til.

Haalands spissrival i Dortmund, Paco Alcácer, har en jobb å gjøre.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Dortmund trenger åpenbart Haaland minst like mye som Haaland trenger dem. Da han kom inn i dag, ga han laget et referansepunkt på topp, en trussel i bakrom, en målmaskin inne i boksen.

Avslutningen etter to minutter var klassisk Haaland – en stikker i bakrom, lange klyv og en nådeløs avslutning.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Like etter rundet Thorgan Hazard keeper og ga ballen til Haaland foran åpent mål. De som har omtalt Haalands lagkamerater på midtbanen som servitører av store sjanser, har ikke overdrevet.

Det tredje målet viste igjen hva Haaland byr på; en ny ball inn bak forsvaret, før Haaland spurtet unna alt og alle og plasserte ballen forbi keeper.

Haalands neste kamp er fredag, når Dortmund møter Köln hjemme på Westfalenstadion.

Der starter han nok neppe på benken.

