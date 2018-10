«Salah er en tikkende bombe. Det kan smelle når som helst»

Sjanser som dette kommer ikke hvert år.

Liverpool kniver om sin første ligatittel siden 1990, med et av sine beste lag på lenge. Mot rivaler så sterke som Manchester City, som gjester Anfield søndag, trenger de røde hele stallen på sitt beste. Den gode nyheten for Liverpool er at nesten alle spillerne er i god form.

Den dårlige er at unntaket heter Mohamed Salah, lagets største stjerne.

Folk i England spør seg hva som har skjedd med Salah. Forrige sesong bøttet han inn 44 mål på 52 kamper. Denne sesongen har han tre mål på 10 kamper. I de siste seks kampene fra start for Liverpool har han kun scoret én gang.

Det virker nesten som om Salah er en av de spillerne som leverer én drømmesesong, og så forsvinner.

Tannløs

Det finnes tross alt ingen åpenbar grunn til at Salahs målsnitt per kamp skal dale fra 0,85 til 0,3.

Han er høyre ving i Jürgen Klopps 4-3-3, som før. Medspillerne hans har ikke blitt dårligere, men bedre. Liverpool står med 19 poeng og 15 mål i ligaen; på samme tidspunkt i fjor hadde de 12 poeng og 13 mål.

Så om laget spiller bedre enn før, bør Salah ha gode forutsetninger for å gjøre det samme.

Men det gjør han ikke. Borte mot Chelsea forrige helg tok Klopp ham av banen etter litt over en time, selv om Liverpool lå under 1–0. Var Salah fornøyd med formen selv?

– Selvsagt ikke, sa Klopp.

TÅLMODIG: Liverpool-manager Jürgen Klopp. Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Onsdag kveld leverte Salah og Liverpool en tannløs prestasjon i 1–0-tapet borte mot Napoli. Før møtet med City er Klopps store utfordring å få 26-åringen tilbake på rett spor.

Den beste løsningen for Klopp kan fort være å ikke gjøre noe som helst.

Ute av form? Ja og nei

Problemene til Salah er nemlig et klassisk eksempel på en spiller som er i dårlig form, men som egentlig ikke er det. Han er den samme spilleren som før. Han mangler bare selvtillit.

Tallene som utgjorde grunnlaget for Salahs scoringsform forrige sesong, har ikke endret seg. Det er åpenbart viktig for slike storscorere å skyte ofte, og Salahs snitt per 90 minutter i ligaen var 4,4. Denne sesongen ligger han på 4,5.

Blant spillerne som starter regelmessig i Premier League, skyter kun Sergio Agüero oftere (6,6).

Én urovekkende faktor for Salah er at snittet hans for skudd i boksen har gått fra 3,2 til 2,5. Men sjansene han får er fortsatt enorme.

Tall fra statistikktjenesten Opta sier at, om man tar bort straffespark, burde Salah ha scoret 5,34 ligamål denne sesongen – et snitt basert på sannsynligheten for at skuddene hans går i mål.

Salahs snitt er det høyeste i ligaen, foran Agüero (4,28) og Aleksandar Mitrović (3,79).

Med andre ord er Salah ligaens beste til å komme seg til store sjanser. Han klarer bare ikke å score på dem.

SKUDDVILLIG: Bare Sergio Agüero har skutt oftere enn Mohamed Salah denne sesongen. Søndag møtes duoen til toppkamp. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Ingen alarm

Denne konklusjonen er en del av årsaken til at Klopp har vært så avslappet med hensyn til Salahs form. Hadde Salah mistet evnen til å innta farlige posisjoner, og hadde snittet hans for skudd per 90 minutter dalt ned mot 2-tallet, da hadde alarmen gått.

I stedet er heller spørsmålet når Salah vil fininnstille siktet. Spillerens historikk tilsier at det ikke vil ta lang tid.

Alt Liverpool trenger er nemlig at Salah går tilbake til sin «normale» evne til å score på sjanser. Det er lett å tro at Salah scoret på nesten hver mulighet forrige sesong, fordi han scoret så ofte. I realiteten scoret han på 22 prosent av skuddene sine – som er bra, men ingenting utenom det vanlige.

Går man tilbake til Salahs to sesonger i Roma før han ankom Anfield, var han omtrent like effektiv. Da han scoret 15 ligamål i 2016/17, lå han på 19 prosent. Sesongen før, da han scoret 14 ligamål, lå han på 19,4 prosent.

Grunnen til at Salah har scoret omtrent dobbelt så ofte for Liverpool som for Roma, er altså ikke at han har avsluttet dobbelt så bra. Det er at han har skutt dobbelt så mye.

«Sliter» som i fjor

Denne sesongen har Salah fortsatt å skyte dobbelt så mye, men treffprosenten har gått ned til 10 prosent. De siste tre årene tatt i betraktning, er dette kun en glipp for Salah.

Dessuten er ikke Salahs utvikling helt ulik den han hadde i fjor.

De første 12 kampene forrige sesong scoret Salah «kun» seks mål. Selv om det er bra for en ving, er det langt unna standarden han nå har satt. Men evnen hans til å lure seg inn i farlige posisjoner var så god at han nesten ikke kunne unngå å score flere.

I november eksploderte han, med åtte mål på seks kamper.

Deretter var han ustoppelig.

Klokken tikker

Og siden forutsetningen hans for å score mål er like gode som før, er sjansene store for at noe lignende vil skje igjen. Så langt har Liverpool spilt fem av sine 10 kamper mot tøffe lag som Tottenham, Paris Saint-Germain, Napoli og Chelsea (to ganger).

Dette har bidratt til Salahs problemer, og likevel har han fortsatt kommet seg til sjanser.

Ettersom Salah fortsatt ikke har eksplodert denne sesongen, kan han anses som en tikkende bombe. Det kan smelle når som helst.

På ett vis kan dette tolkes som gode nyheter for Klopp. Om Liverpool har evnen til å ta 19 av 21 mulige poeng i sesonginnledningen uten sin stjerne i toppform, betyr det at laget har et stort potensial.

Samtidig hadde nok Klopp foretrukket en Salah i bedre slag, spesielt før dagens storkamp. City er så stabile at Liverpool fort kan hektes av i tittelkampen med et par tap.

Det virker som et tidsspørsmål før målene renner inn for Salah. Liverpool krysser fingrene for at det ikke vil skje for sent.