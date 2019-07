«Rekordene i VM er en stor seier for kvinnefotballen»

Ødegaard: – Det rette steget

Martin Ødegaard ble søndag formiddag presentert som Real Sociedad-spiller. Han er full av lovord om sin nye klubb. – Jeg hadde noen andre muligheter, men etter å ha snakket med klubben, og hørt planene her, så var dette det rette steget for meg. Jeg er glad for å være her, sier Ødegaard, ifølge VG.