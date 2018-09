«Rain» hylles etter kvartfinale-exiten: – Fortreffelig prestasjon

Det ble et bittert tap for FaZe Clan og Håvard «Rain» Nygaard i kvartfinalen mot Astralis. Det endte med seier til Astralis, noe som tvang «Rain» til å innrømme at danske Astralis er et hakk bedre i øyeblikket.

– Ja, de ligger vel topp to, Liquid er jo der oppe også, forteller Nygaard, som også var misfornøyd med at de taktiske vurderingene kostet dem seieren.

– Jeg tror det var det taktiske det stod på og det var et par runder vi skulle hatt hvor det var litt for mye «peeking» og sånne ting, men de er ganske gode, for å si det sånn.

Banens beste

NRKs Counter Strike-ekspert, Halvor Gulestøl, mener at selv om FaZe Clan ble det tapende laget, så kan ikke Håvard «Rain» Nygaard lastes.

– Han kunne vinne runder på egen hånd, nesten. Han endte opp med høyeste gjennomsnittlig skade blant begge lag, så han hadde en fortreffelig prestasjon, sier han, og legger til:

– Dessverre var det ikke nok for å få avansement til semifinalen, men det blir gjerne sånn når hele motstanderlaget møter opp og spiller jevnt over bra, og det ikke er det samme tilfellet for Håvards lag. Han gjorde alt han kunne, sier han.

Astralis favoritt før semifinalene

Nygaards lag var sett på som outsidere i forkant av kampen. FaZe Clan har falt litt på rankingene det siste året, mens Astralis har tatt førsteplassen på rankingen.

– De siste månedene har det ikke vært en eller to spillere på Astralis som har spilt utrolig bra, men alle fem. De har spilt på et nivå som har vært mye bedre enn de andre lagene, og det er derfor de er ranket som nummer en, forteller Gulestøl.

I semifinalene er det Mibr og Natus Vincere (kalles NaVi) som skal gjøre opp i den ene. I den andre har Astralis fått en tøff trekning, da de skal prøve å slå Team Liquid, som er rangert som nummer tre i verden.

Se dagens semifinaler fra 16.45 her!

«Rain» mener at noe av grunnen til at Astralis er så gode, er evnen til å fornye seg.

– De har så mange nye ting. De kommer med nye, forskjellige ting hver turnering, som gjør at det er vanskelig for lag å spille mot dem, forteller Nygaard.

Gulestøl også tror det blir en spennende kamp.

– Det blir ikke lett på noe som helst vis. Team Liquid slo dem i en kamp i gruppespillet, som er et av de få kartene de har tapt siden mai. Astralis kommer likevel til å komme inn som favoritter.