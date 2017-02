«Perry» blir Lagerbäck-assistent

– Dette er en spennende utfordring som det hadde vært svært vanskelig å takke nei til. Jeg ser frem til å jobbe med Lars og dra lærdom av hans vanvittige erfaring og kompetanse. Han er en av Europas mest suksessrike landslagstrenere, og jeg gleder meg til å se hva vi kan gjøre sammen med Norge, sier Hansen i en pressemelding.

51-åringen har tidligere ledet blant annet GIF Sundsvall, Rosenborg, Aalesund og Ranheim i tillegg til det norske U21-landslaget.

Debut i Belfast

«Perry», som har vært uten trenerjobb siden han fikk sparken i RBK sommeren 2014, ledet blant ungguttene til EM i 2013 etter en dramatisk kvalifisering mot Frankrike.

Lagerbäck og Hansen får sine debuter på benken i VM-kvalifiseringskampen borte mot Nord-Irland 26. mars.

FÅR MED «PERRY»: Lars Lagerbäck ble ansatt som norsk landslagssjef tidligere i vinter. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Jeg kjenner «Perry» fra hans tid i Sverige, og jeg er veldig glad for at vi nå har landet på denne løsningen. Hans personlighet er ikke så lik min og det blir bra for dynamikken i gruppen. Det har også vært veldig viktig for meg å få inn en norsk assistenttrener, som kjenner norsk fotball og den norske kulturen bedre enn meg, sier Lagerbäck.

Oppgaver i Norge

Selv om Hansen de siste årene ikke har hatt noen trenerjobb, har han vært tett på gjennom sin jobb i toppfotballsenteret.

– En av «Perry» sine viktige oppgaver blir spillerobservasjon i både inn- og utland. Vi har fått et sterkt team som kjenner hverandre fra før, og som jeg er trygg på vil utfylle hverandre godt, sier toppfotballsjef Nils Johan Semb.