«Oppskrytte» Bendtner slo tilbake i Bonanza-match

Dansken måtte nylig tåle hard kritikk fra blant andre tidligere Rosenborg-spiss Steffen Iversen, som kalte Bendtner «veldig, veldig oppskrytt».

Også «Mini» Jakobsen har kritisert innsatsen til spilleren.

Etter ni minutter av mandagens toppoppgjør i Eliteserien viste imidlertid den tidligere Arsenal-spilleren hva som bor i ham da han sendte Rosenborg i ledelsen.

Dansken var våkent på plass da Anders Konradsen slo en pasning i bakrommet. Skuddet smelte han i mål fra 15 meters hold. En nydelig scoring av Bendtner og hans tredje mål i Eliteserien så langt.

29-åringen ble tatt av banen etter 70 minutter. Ifølge RBK-trener Kåre Ingebrigtsen var det etter planen.

Sjanser på løpende bånd

Rosenborg-treneren hyllet Sarpsborg etter kampen.

– Vi er skuffet over at vi ikke straffer dem hardere, men det holdt helt inn. Vi forsvarer oss bra. Det er et artig og meget godt Sarpsborg-lag, sier han til Eurosport.

– De spiller med langt mer risiko enn jeg har sett Sarpsborg noengang tidligere. Jeg synes det er veldig spennende, forteller Ingebrigtsen til NRK.

Etter en underholdende 1. omgang, der Rosenborg hadde overtaket, kom Sarpsborg mer med i kampen i en svært fartsfylt 2. omgang.

Trønderne ble liggende bakpå mens hjemmelaget jaget utligning. Det resulterte i flere store sjanser til Sarpsborg.

RØDT KORT: Dommer Svein Oddvar Moen gir rødt kort til Rosenborgs Milan Jevtovic. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Til slutt kom utligningen etter 80 minutter. Joachim Thomassen prikket inn 1–1 etter en kjempetabbe av Rosenborg-keeper André Hansen.

Bortelaget svarte imidlertid umiddelbart. Rosenborg gikk rett i angrep og før Sarpsborg fikk summet seg hadde Bakenga økt til 2–1.

– Heldigvis ble det tre poeng. Det var deilig. Sarpsborg skal ha skryt, de spilte veldig bra på hjemmebane, sier Bakenga.

Hardt presset Rosenborg

Utover i kampen steg temperaturen på banen, og det ble skikkelig stygt da Milan Jevtovic sendte Heintz i bakken. Jevtovic ble helt riktig sendt rett i garderoben av dommeren.

De siste minuttene ble en tirade av sjanser mot RBK-målet, men Rosenborg greide utrolig nok å berge seieren i land.

– Vi har ikke noe å skjemmes over i dag. I 2. omgang synes jeg at det er vi som driver kampen, sier Sarpsborg-trener Geir Bakke til NRK.

– Det er surt akkurat nå, sier han om tapet.

Trønderne hadde ett poeng mer enn Sarpsborg 08 før mandagens oppgjør. Nå har de fire poengs forsprang.