19 sekunder etter Godsets avspark fikk danske Frederik Gytkjær ballen like innenfor 16-meteren. Haugesund-spissen vendte om og plasserte ballen i lengste hjørne.

– Det er deilig å score i debuten, sier han.

Men den rekordraske scoringen fra lillebroren til fjorårets storscorer i Rosenborg, Christian Gytkjær, kom raskt i skyggen i Drammen.

– For drøy

For taklingen til Marcus Pedersen etter 15 minutter var kampens store tema. Gjestenes Kristoffer Haraldseid hadde akkurat slått inn da Godset-spissen meide ned backen.

BLE SKADET: Haugesunds Kristoffer Haraldseid. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

– Det kjennes som et tog pløyer over foten min. Jeg er litt i sjokk og blir liggende i ekstreme smerter, forteller Haraldseid til NRK.

Han måtte gå av banen med skade, mens Pedersen slapp unna med gult kort fra dommer Ola Hobber Nilsen.

– Jeg klarer ikke å se argumentasjonen for ikke å gi rødt. Dommerens hovedoppgave er å beskytte spillerne også går det et kvarter av runden og så skjer det der, men jeg vet ikke hvor godt han ser og må høre med ham, sier Haraldseid.

– Den er litt for drøy etter min smak, nøyer trener Eirik Horneland seg med å si.

– Ser nok brutalt ut

NRKs ekspert Karl Petter Løken var også klar i studio på at Pedersen burde blitt utvist, spesielt da han var involvert i en ny takling i andre omgang. I stedet scoret han 2–1 målet 15 minutter før slutt. Da hadde først Marco Tagbajumi utlignet og Haugesund fått en mann utvist.

– Den ser nok veldig brutalt ut fra sidelinjen. Det er flaks jeg trekker til meg beina ellers hadde den vært på kanten ja. Jeg føler jeg trekker til meg beina nok til at gult er riktig, forklarer Pedersen til NRK.

– Jeg ser at Marcus er for sent inne og at det er soleklart gult, men jeg tror ikke han er ute etter å gjøre noe galt. Jeg må se det igjen, men dommerstanden må avgjøre om det er noe mer, sier Strømsgodset-trener Tor Ole Skullerud.

SJOKKSTART: Haugesunds Frederik Gytkjær ga Strømsgodset en skikkelig kalddusj før røyken fra fyrverkeriet hadde rukket å legge seg. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Tagbajumi sikret til slutt 3–1 seier for Strømsgodset i seriepremieren.

– Det er godt gjort at vi rister av oss målet ganske fort. Det var en rotete generalprøve, men hvordan det så ut, er ikke så viktig i dag, mener Skullerud.

