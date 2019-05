Saken oppdateres.

Vipers Kristiansand imponerte en hel håndballverden da de tok seg til semifinalen i Mesterligaen, men mot regjerende mester, stjernelaget Györ, ble de levnet liten sjanse på forhånd.

Og foran et høylytt hjemmepublikum i Budapest var det Györ som tok kommandoen umiddelbart - anført av norske landslagsstjerner og franske Amandine Leynaud i kjempeslag i målet. Og slik fortsatte det de første 30 minuttene.

Vipers lå under med hele 10 mål til pause, og kampen var i utgangspunktet allerede over. Sørlandslaget rettet opp inntrykket i andre omgang, og så nærmest ut som et annet lag. Likevel tapte de til slutt med ni mål.

– Vi er ikke påmeldt når det starter, og det er vanskelig å hente inn 10 mål. I første omgang ser vi ut som et juniorlag mot et godt Györ-lag, sier trener Ole Gustav Gjekstad til Viasat.

Frustrert trener

Veronica Kristiansen, som spiller finalehelgen med smerter, og tidligere Vipers-spiller Kari Brattset scoret tre av lagets fem første mål. På benken jublet Nora Mørk, som så vidt er tilbake etter korsbåndskaden.

Da Vipers lå under med 2-6 etter 10 minutter, tok trener Ole Gustav Gjekstad timeout.

– Bruk hodet nå, vi må være tøffe i pasningsspillet, befalte han.

Men det funket ikke. Linn Jørum Sulland og de andre bakspillerne sleit med å treffe mål, og forsvaret «lakk som ei sil», og bare tre minutter senere tok Gjekstad nok en timeout, på 10-4 til Györ.

Forbedringen uteble og etter 23 minutter stod det 14-5 til storfavoritten.

– Nå må det altså et mirakel til for Vipers, påpekte Viasat-kommentator Daniel Høglund.

STORSPILL: Kari Brattset var i kjempeslag for Györ og banket inn mål etter mål fra streken. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Ikke Györ som er så gode

Mørk fikk æren av å sende Györ til pause med timålsledelse 18-8.

– Marerittomgang. Dette må være noe av det verste Gjekstad har vært med på, utalte Høglund.

TILBAKE: Nora Mørk fikk litt spilletid i semifinalen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Vi glipper katastrofalt. Jeg er skuffa, sier Gjekstad til Viasat etter kampslutt.

Det er uvisst akkurat hva han sa til spillerne sine i pausen, men etter hvilen var Vipers langt bedre med.

På 12 minutter hadde de scoret like mange mål som på hele første omgang. Både Emilie Hegh Arntzen og Silje Waade fikk plutselig langskuddene til å sitte.

– Det kan se ut som vi ble tatt av stundens alvor i første omgang der. Det er svært få gode enkeltspillere i førsteomgang, de ser redde ut egentlig, mener Gjekstad.

Men selv om de på det nærmeste var sju mål bak, var Györ for gode. Brattset fortsatte å bøtte inn mål, og ble kampens toppscorer med åtte nettkjenninger.

Vipers skal nå spille om tredjeplassen søndag. De møter enten Metz eller Rostov-Don. Mens Györ er i sin tredje mesterligafinale.