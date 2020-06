Adegbenro ut med skade

Rosenborg slo 1. divisjonslaget Stjørdals Blink 3-1 i en treningskamp torsdag, men et skår i gleden var at Samuel Adegbenro måtte gå av banen tidlig etter å ha fått vondt i låret. På Twitter skriver Rosenborg at det trolig ikke er snakk om noen alvorlig skade, men at han gikk av for ikke å ta noen sjanser.

En gammel RBK-kjenning markerte seg da Vålerenga slo Mjøndalen 2-0 på bortegress i en annen treningskamp. Matthías Vilhjálmsson scoret 1-0-målet etter 53 minutters spill. Mot slutten doblet Bård Finne Vålerengas ledelse.