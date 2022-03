«Nierne» som forsvant

I fjor sommer hadde Manchester City egentlig et stort problem.

De manglet en spiss. Sergio Agüero var borte, Harry Kane kom aldri, og Gabriel Jesus slet med formen. Flere spurte seg om City kunne ta tittelen uten en typisk målscorer.

Nå er vi i mars, og City leder ligaen. Søndag knuste de Manchester United 4–1.

Mannen på topp var Phil Foden, en slepen midtbanespiller som er 171 centimeter høy.

– Vi trenger definitivt en spiss, sa treneren Pep Guardiola etterpå.

Men hva om han tar feil?

Kunstverket

Vi kan fort få svaret. Mandag morgen meldte The Athletic at City, sammen med Real Madrid, er favoritter til å kjøpe Erling Braut Haaland i sommer.

Haaland er akkurat den spilleren City mangler på papiret.

BRUKER SJELDENT SPISS: Manchester City-manager Pep Guardiola. Foto: OLI SCARFF / AFP

Han er også en spiller de klarer seg svært godt uten.

City har i praksis vært uten spiss i 18 måneder nå. Agüero var så ofte skadet forrige sesong, at lagets midtbanespillere byttet på rollen. Gabriel Jesus prøvde seg, men slet, og har siden blitt dyttet ut på kanten. Men det var ingen krise da heller.

City vant ligaen og Ligacupen, og nådde finalen i mesterligaen.

Denne sesongen har de scoret 68 mål på 28 ligakamper. Nylig slo de portugisiske Sporting 5–0 borte i mesterligaen. Angrepet er et kunstverk, med nydelig balanse, lure bevegelser og utsøkt samspill.

Kanskje blir de enda bedre med en ny spiss. Men de kan også bli verre.

Lukaku på benken

Det finnes nemlig en trend som viser at lag som spiller en lignende type fotball som City, er best uten en klassisk spiss.

Chelseas trener, Thomas Tuchel, er en disippel av Guardiola. I fjor kjøpte han Romelu Lukaku for 97,5 millioner pund. Lukaku har floppet totalt, og mot Burnley i helgen brukte Tuchel heller Kai Havertz på topp.

SLITER: Chelsea-spiss Romelu Lukaku. Foto: SUHAIB SALEM / Reuters

Havertz er litt som Foden: En bevegelig og teknisk utsøkt playmaker.

Chelsea vant 4–0 og Havertz scoret to. Lukaku forble på benken.

I Liverpool har Jürgen Klopp lånt mange av Guardiolas idéer. Han har for lengst vraket den typiske spissen. Han bruker heller Roberto Firmino, som før var midtbanespiller, og har nå også Diogo Jota, som før var ving.

Ingen av Englands tre beste lag startet med en spiss i helgen.

Som et håndballag

Hvem står bak denne trenden? I nyere tid er det Guardiola selv.

Fra og med 2008 skapte han et Barcelona-lag med en ekstrem form for ballbesittelse. De bygget angrep over mange trekk, nesten som et håndballag, så rivalene la seg dypt og stengte av rom.

Disse forholdene gjorde det tøft for Guardiolas spiss. Det fantes ikke bakrom. Om Barça kom til innlegg, var feltet stappet med forsvarere.

Så det ga lite mening for Guardiola å ha en sterk og rask målscorer. Det han trengte, var en fyr som var teknisk god på små flater.

Slik ble Lionel Messi omskolert fra ving til spiss i 2009. Og så vant Barça alt.

HERJET: Lionel Messi scoret i begge mesterligafinalene under Pep Guaridiola. Her fra finalen i 2009. Foto: CHRISTOPHE SIMON / AFP

Siden det har andre lag hentet inspirasjon fra Guardiola – og støtt på samme problem. Det spanske landslaget slet i mange år med spissrollen. I EM i 2012 ga de opp hele greia og spilte uten spiss. De slo Italia 4–0 i finalen.

Denne stilen har plaget en rekke spisser. Zlatan Ibrahimović floppet under Guardiola i Barça, og Christian Benteke varte ikke lenge under Klopp Liverpool.

Slik sett gir det mening at Lukaku har slitt i Chelsea.

Tilretteleggerne

Da Lukaku banket inn mål for Inter i Italia, spilte han for Antonio Conte, som har en mer direkte angrepsstil. Når Lukaku fikk ballen, hadde han store rom han kunne bruke til å løpe fra sine markører.

Men siden Chelsea angriper saktere, får han ikke like mye plass. Han blir for statisk. Han blir pakket inn.

Mot Crystal Palace for to uker siden var han nær ballen syv ganger på 90 minutter. Et av dem kom da han tok avspark.

Så på lørdag brukte Tuchel heller Havertz. Som Firmino og Foden gir Havertz sitt lag et mer bevegelig referansepunkt. Han er mer involvert. Han mister sjelden ballen. Han kombinerer bedre med spillerne rundt seg.

BEVEGELIG: Anvendelige Kai Havertz spiller stadig spiss for Chelsea. Foto: SUHAIB SALEM / Reuters

Disse tre er tilretteleggere, selv om de spiller på topp. I Liverpool er det vingene, Mané og Mohamed Salah, som scorer målene. I City er det hele midtbanen.

I Chelsea varierer det mer, men de spiller bedre med Havertz som «nier».

Om du spiller Guardiolas fotball, eller om du er Guardiola selv, går det fint uten en type som Haaland.

Mer plass i Tyskland

Betyr dette at Haaland vil floppe om han drar til City? Ikke nødvendigvis.

Guardiola har fått rene spisser til å fungere før. Han fikk det beste ut av Robert Lewandowski i Bayern München, og hjalp Agüero med å finne sitt livs form i City.

Men Agüero hadde nærteknikken til en playmaker. Og Lewandowski har fordelen av å spille i Tyskland, hvor lag angriper mer og etterlater store rom. Dette reduserer behovet for kjappe bein på små flater.

MÅLMASKIN: Sergio Agüero. Foto: OLI SCARFF / AFP

Disse forholdene drar også Haaland nytte av i Dortmund. Han spiller i en liga som er som skapt for løpene han tar i bakrom.

Drar han til City, vil han få langt mindre plass.

Dette forklarer hvorfor Guardiola ville ha Kane i fjor. Kane er ikke fotrapp, men han er målscorer og tilrettelegger. Med en av ligaens beste pasningsføtter la han opp til 14 mål forrige sesong.

– Jeg har alltid ansett meg selv som en miks av en «nier» og en «tier», har Kane sagt.

Det samme var sant om Messi. Guardiolas idéelle spiss er en kombinasjon av de to.

Utfordringen

Dette vil gi Haaland en utfordring om han drar til City. Han vil gå inn i en rolle som krever svært mye av nærteknikken, bevegeligheten og kombinasjonsspillet.

Han har utviklet denne delen av spillet i Dortmund, men det vil måtte opp flere hakk.

Guardiola vil også måtte justere angrepet på samme måte som da han fikk Lewandowski i Bayern. Klarer han ikke det, kan Haaland bli en ny Zlatan eller Lukaku.

Men lykkes han, er potensialet enormt. Haaland er allerede en av verdens beste «niere».

Drar han til City, må han bli en ni og en halv.