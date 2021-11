«Nepo» forbløffet av Carlsens trekk: – En grov tabbe av Magnus

– Oi, oi! Det er en grov tabbe av Magnus.

NRKs sjakkekspert Torstein Bae og resten av gjengen i NRK-studio trodde knapt det de så under det andre VM-partiet.

I Dubai gjorde verdenseneren nemlig to store tabber midtveis i spillet, som ga russeren en stor fordel. Heldigvis for Carlsen klarte ikke Nepomnjasjtsjij å utnytte overtaket – og måtte ta til takke med remis.

Dermed står begge spillerne med ett poeng hver etter to spilte partier.

Nepo skjønte ingenting

Carlsen åpnet best og hadde «sjakkpila» godt over på sin side i starten av partiet, men etter snaue to timer spilte Carlsen springer til e5, noe sjakkcomputeren likte dårlig. Plutselig var det russeren som hadde overtaket.

– Jeg overså hans motsvar, men synes at jeg gjorde det bra frem til da, sier Carlsen på pressekonferansen og legger til:

– Det var en ubehagelig overraskelse.

Nepomnjasjtsjij forsto lite av Carlsen-trekket. Han satt lenge og så på brettet, mens han skar grimaser.

Etter partiet bekreftet Nepomnjasjtsjij at han stusset over valget til Carlsen.

– Det var åpenbart at Magnus ikke så springer til c5, så jeg følte at det plutselig ble veldig bra for svart, sier han.

Men dramatikken stoppet ikke der: Kort tid etter gjorde Carlsen nok et tabbetrekk, som ga Nepomnjasjtsjij enda større fordel.

– Dette ser ikke så bra ut. Nepomnjasjtsjij spiller ekstremt bra med stor selvtillit nå. Dette ser utrolig ubehagelig ut for Magnus, sa sjakkspiller Johan-Sebastian Christiansen i NRKs sjakkstudio.

TABBETREKK: Magnus Carlsen gjorde to store tabber. Her ser du det første tabbetrekket.

Hentet seg inn

Selv om stemningen var på bristepunktet i NRKs studio i Oslo, klarte nordmannen å holde hodet kaldt i Dubai. Carlsen spilte solid etter tabbene og hentet seg gradvis inn i partiet igjen.

Mot slutten av partiet hadde han til og med et overtak og presset russeren kraftig. Men «Nepo» forsvarte seg godt, og etter 58 trekk tok spillerne hverandre i hånden og avtalte remis.

– Jeg følte ikke at jeg hadde noen store sjanser til å vinne. Jeg følte at stillingen min forbedret seg ganske mye etter hvert, men jeg kunne ikke se noen komfortabel måte å forbedre stillingen, og derfor bestemte jeg meg for å tvinge frem remis, sier Carlsen.

Det tredje VM-partiet spilles allerede søndag. Da er det Nepomnjasjtsjij som får fordelen av hvite brikker. Første avbrekk skjer mandag – dette er én av fem planlagte hviledager.