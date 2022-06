«Mysteriet» knuste rekordar – no åtvarast Noreg

Det er nemleg ikkje berre Noreg som har ein spiss i internasjonal toppklasse.

Denne sesongen skåra Mitrovic elleville 43 mål på 44 kampar i den engelske meisterskapsserien for Fulham. Det er rekord.

For Serbia tok han nyleg rekorden som mestskårande på landslaget nokosinne, og førebels har han notert seg for imponerande 44 mål på 70 landskampar.

– Er så stolt av han

Overfor NRK er Serbias kaptein Dusan Tadic full av lovord om lagkameraten sin.

– Vi har spelt saman lenge, han er ein fantastisk person og spelar. Han har skåra så mange mål for oss, han er mestskårande for landet, og eg er så stolt av han. Eg håpar han no finn seg ein toppklubb, det fortener han, seier Tadic til NRK.

VENNER: Dusan Tadic har spelt med Mitrovic i ei årrekkje. Foto: STEVO VASILJEVIC / Reuters

Det er nemleg eit lite mysterium at ein spiss av dette kaliberet framleis spelar for ein, relativt sett, liten klubb.

Mitrovic var denne sesongen ein sterk bidragsytar til at Fulham rykte opp til Premier League, og det blir spekulert i at han forsvinn til ein større klubb denne sommaren, sjølv om kontrakten hans ikkje går ut før sommaren 2026.

– Viser kor verdsett han er

Aleksandar Stojanović er full av beundring for spissen. Han jobbar som sportsjournalist for den serbiske kringkastaren RTS og har følgt landslaget tett sidan 2008.

Han meiner Mitrovic har fått ein heilt spesiell posisjon hjå det serbiske folket.

– Det som viser kor verdsett han er, er kanskje det faktumet at ingen klandra han etter å ha bomma på den avgjerande straffa i EM-playoffen mot Skottland sist. Han svarte med å skåre sigersmålet i siste liten mot Portugal i Lisboa då vi gjekk til VM. Han er ein flott person, ein verkeleg profesjonell. Det meiner eg verkeleg, seier han til NRK.

– Byrja å gråte

I november vart nemleg Mitrovic matchvinnar i det 90. minuttet i bortekampen mot Portugal i VM-kvaliken, eit mål som gjorde at Serbia kvalifiserte seg til VM.

– Det som får han til å skilje seg ut er målstatistikken hans for landslaget. Det er berre fantastisk. Etter at han slo rekorden byrja han å gråte, fortel Stojanović.

Les også: Solbakken ga serbisk journalist kontant svar: – Har du hørt om Haaland?

– Ein nasjonalhelt

Mílos Saranovic, som er fotballkommentator for B92, meiner den serbiske spissen har meir å by på enn berre mål.

– Han er ein veldig spesiell fyr. Eg er sikker på at alle spelarar prøver å gjere sitt beste i kvar kamp, men han er ein type som ikkje har nokon reservetank, han gir 100 prosent kvart einaste minutt av kvar einaste kamp. Han vart også nyleg toppskårar i serbisk landslagshistorie, og han ser svolten ut mot kvar einaste motstandar og kvart einaste minutt, seier Saranovic til NRK.

Han støttar kollegaen sin i at Mitrovic har skote seg til ein heilt spesiell plass i hjarta til det serbiske folk.

– Alle desse eigenskapane gjer han til eit symbol på landslaget og ein nasjonalhelt. Målet han skåra borte mot Portugal i dei siste minutta av kampen i november, er eit av dei viktigaste måla dei siste tiåra, og sjølv før den augneblinken var han veldig populær. Så han vart berre større den kvelden, seier den serbiske kommentatoren.

NRK-ekspert åtvarar

NRK-ekspert Carl-Erik Torp åtvarar mot at Noreg møter ein Mitrovic som er i kjempeform.

– Han må passast på, for no har han den sjølvtilliten som ein spiss treng. Han var jo meir ustabil i Premier League, men no har det losna igjen, og han har vel aldri skåra meir enn no. Han blir viktig for dei norske stopparane å handtere, meiner Torp.

Ifølgje TV 2 startar Noreg med denne ellevaren mot Serbia:

(4-3-3): Ørjan Håskjold Nyland – Marcus Holmgren Pedersen, Stefan Strandberg, Leo Skiri Østigård, Birger Meling – Martin Ødegaard, Fredrik Aursnes, Sander Berge – Joshua King, Erling Braut Haaland, Mohamed Elyounoussi.

Kampstart er 20.45 på Stadion Rajko Mitic i Beograd torsdag kveld. Kampen kan du som alltid høyre på NRK Sport på radio, sendestart er 20.30.

