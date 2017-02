Saken oppdateres.

– Jeg er litt skuffet over FIS i dag personlig. Jeg synes de burde klart å gjennomføre dette rennet med dette været. Det er ganske fantastisk vær egentlig, sier NRKs alpinekspert Kjetil André Aamodt.

For etter to timer med utsettelser, avgjorde renndirektør Markus Waldner at det ikke blir noe utforrenn for herrene lørdag.

Den beryktede tåkebeltet «Maloja-slangen» kom sigende inn over utforløypa i St. Moritz, og gjorde at Waldner mente det ikke ar forsvarlig å kjøre.

Den avgjørelsen er ikke Aamodt enig i.

– Det har sett veldig bra ut i 20 minutter nå. Det har vært helt klart. Det er forferdelig frustrende. Med et alpint-hjerte, disse menneskene her får en negativ opplevelse av sporten. Når du kan se start herfra nå, og så velger de ikke å kjøre, sier han.

Tåke-trøbbel

«Maloja-slangen» kommer ofte trekkende fra alpelandskapet i Maloja-regionen i Østerrike og inn over VM-landsbyen St. Moritz i Sveits.

VENTING: Franz Klammer måtte vente i seks dager på å få gjennomført utfortrening, da tåka kom sigende under VM i 1974. Foto: NRK

I to timer måtte alpinistene belage seg på mye venting, i tillegg til at de måtte starte de mentale forberedelsene til rennet igjen og igjen, før de fikk lov til å reise ned fra fjellet.

Det er ingen enkel oppgave, forteller Franz Klammer. Den østerrikske 63-åringen står med rekorden for antall verdenscupseire i utfor, og vet hva han snakker om.

– Det er forferdelig, men du blir vant til det, forteller han til NRK.

– Du har giret deg opp før rennet, men så må du vente. Da roer du deg ned igjen, før du starter på nytt igjen. Det er veldig vanskelig, spesielt for favorittene, forteller Klammer.

På tross av de mange utsettelsene, kan det alltid bli verre. Som i VM i St. Moritz for 43 år siden.

– I 1974 ventet vi i seks dager på å ha utfortrening. For Maloja-slangen kom inn hver dag, og vi sto ikke på ski i fem dager, forteller Klammer, som til slutt tok utforsølv da de til slutt kunne konkurrere.

VENTING: Alpinistene måtte finne alternative aktiviteter mens de ventet på toppen av bakken i St. Moritz. Du trenger javascript for å se video. VENTING: Alpinistene måtte finne alternative aktiviteter mens de ventet på toppen av bakken i St. Moritz.

Sikkerheten først

Kjetil Jansrud, Aleksander Aamodt Kilde og de andre alpinistene på toppen av bakken i St. Moritz har ingen enkel jobb mens de venter på Waldners avgjørelse.

TÅLMODIGHET: Også NRKs alpinekspert må smøre seg med tålmodighet i kommentatorboksen, når renn blir utsatt. Foto: Hanne Skjellum Müller / NRK

– Det er klart det er krevende, men det er noe alle fartsløpere må gjennom i løpet av karrieren. For det er vanskelig å gjennomføre disse fartskonkurransene. De er så værutsatt at den minste endring i været, som påvirker sikkerheten til løperne, gjør at man må utsette starten, forteller NRKs alpinekspert Bjarne Solbakken.

Verst var det for Aamodt Kilde, og de andre med tidlige startnummer. For mens Jansrud og de med senere numre kunne slappe av inne i varmen, måtte de med lavest nummer være klare ute i frisk luft.

– De som starter tidlig må være på start, klare til å kaste seg ut. Så Kilde ventet ute siden klokken 12.00, sier Solbakken.