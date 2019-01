«Må» Pochettino vinne et trofé med Tottenham?

Hver helg i England ser folk på Soccer Saturday, et program hvor et panel bestående av et anker (Jeff Stelling) og tidligere storspillere prater om rundens kamper.

I oktober diskuterte de Tottenham. Stelling ramset opp alle problemene til Spurs denne sesongen – ingen kjøp, skader i fleng, rot med det nye stadionet – og konstaterte at Mauricio Pochettino likevel hadde holdt dem innenfor topp tre.

Så spurte Stelling den tidligere Arsenal-helten Paul Merson om dette var toppen av Tottenhams suksess.

Merson tenkte seg om, ga Stelling et forvirret blikk, og kom så med svaret som skulle gå sin seiersgang på sosiale medier:

– Hvilken suksess?

Mourinho bryr seg ikke om fjerdeplass

Merson har sagt mye rart i sin tid på panelet, men akkurat her har han medhold fra mange. Pochettino har etablert Spurs innenfor topp fire siden han tok jobben i 2014. Men høye plasseringer i ligaen er ikke et trofé.

I SAMME BÅT: I semifinalen i ligacupen møter Pochettino en annen manager mange mener må vinne et trofé som manager snart – Chelseas Maurizio Sarri. Foto: Andrew Couldridge / Reuters

Chelseas trener Maurizio Sarri ble spurt om Pochettino da hans lag møtte Spurs i den første semifinalen i ligacupen for to uker siden.

– Jeg er enig i at han må vinne et trofé, sa Sarri.

Denne uken ble arbeidsløse José Mourinho spurt i et TV-studio om han ville tatt en plassering blant de fire beste i ligaen, eller en tittel som FA-cupen eller ligacupen.

– Å vinne titler, uten tvil, svarte Mourinho.

Har aldri vunnet noe

Det er denne debatten som setter konteksten for den andre semifinalen i ligacupen, som spilles på Stamford Bridge torsdag kveld. Spurs vant den første kampen 1–0 på Wembley og har gode sjanser til å nå finalen, hvor seier vil gjøre slutt på diskusjonen.

BEGYNTE I ESPANYOL: Espanyol var et bunnlag i den spanske toppdivisjonen da Pochettino startet sin trenerkarriere der i 2009. Foto: Manu Fernandez / AP

Enn så lenge må Pochettino, som jaktes av Manchester United og Real Madrid, leve med at han i en alder av 46 år ikke har vunnet noen ting som trener.

Argentineren kan hevde at titler aldri har vært en realistisk målsetting for klubbene hans. Han begynte i Espanyol, da et bunnlag i Spanias toppdivisjon, før han dro til Southampton, som nettopp hadde rykket opp til Premier League.

Nå rår imidlertid Pochettino over et lag som bør vinne troféer. Spurs er tross alt en toppklubb.

Eller er de det?

Ingen stormakt

Statusen til Spurs er mye av opphavet til debatten. Det er lett å anta at de må vinne troféer fordi de ligger i toppen. Men slik er det egentlig ikke.

Tradisjonelt sett er ikke Spurs noen stormakt. De har tatt to ligatitler i sin historie, den siste i 1961. Manchester United har 20, Liverpool 18, Arsenal 13; Chelsea har tatt fem siden 2005, Manchester City har tre siden 2012.

UVANLIG SYN: Tottenham har aldri vært trofégrossister. Her poserer Jimmy Greaves (t.h.) og Terry Dyson etter at Tottenham vant cupvinnercupen i 1963. Foto: Victor Boyton / AP

Samtidig er ikke Spurs noen middelhavsfarere heller: Før Pochettino tok jobben, var tabellposisjonene deres 6, 5, 4, 5 og 4.

I denne perioden var det vanskelig å si om Spurs tilhører teten eller «resten». De lå liksom imellom. Men nå som Pochettino har løftet dem inn i eliten, har forventningene blir skrudd opp som om Spurs alltid har vært der.

På en måte har Pochettino blitt et offer for sin egen suksess. Det kreves plutselig titler nå, til tross for at en femteplass i seg selv hadde vært en sterk prestasjon.

Lite budsjett

Det bør tross alt ikke glemmes at Spurs har de sjette høyeste inntektene i ligaen og det sjette høyeste lønnsbudsjettet. De to Manchester-lagene betaler dobbelt så mye i lønninger.

I mai fant Skysports ut at Spurs hadde hatt et nettoforbruk på spillere på 500 millioner kroner under Pochettino, som var mindre enn Stoke, West Bromwich og Crystal Palace i samme periode.

City hadde brukt ti ganger så mye.

PENGESTERKE: I løpet av Pochettinos tid i Tottenham, har Manchester City, som onsdag tok seg til finalen i ligacupen, brukt ti ganger så mye på spilleroverganger som Spurs. Foto: Rui Vieira / AP

At disse resursene ikke gir Spurs gode forutsetninger for å kjempe i toppen, var klart lenge før Pochettino tok jobben. Dette er en liste over antallet poeng Spurs havnet bak seriemesterne i sesongene før 2014:

2013/14: 17

2012/13: 17

2011/12: 20

2010/11: 18

2009/10: 16

Og dette var de gode årene. Før det kom Spurs på åttendeplass og 11. plass.

Det hadde vært lett for Pochettino å sikte seg inn på en cupseier i ny og ne, og si seg tilfreds med sjetteplass, hvor Spurs egentlig hører hjemme. Det at han har prøvd å gjøre dem til et permanent medlem av eliten, er langt mer ambisiøst.

Det at han faktisk har klart det, er et lite mirakel.

Titler og nedrykk

Kan dette mirakelet da anses som suksess i seg selv? Det kommer an på hvilke målsettinger man har.

En tittel skaper større glede og flere minner enn en tredjeplass. Men de fleste lag kan vinne en engelsk cup. Birmingham rykket ned da de vant ligacupen i 2011; Wigan gjort det samme da de vant FA-cupen i 2013.

VANT LIGACUPEN: Juande Ramos var sjef da Tottenham gikk til topps i ligacupen i 2008. Klubben har ikke vunnet et trofé siden. Foto: Matt Dunham / AP

Juande Ramos vant ligacupen med Spurs i 2008, men kom på 11. plass. Få Spurs-fans vil si at de lengter etter Ramos nå.

Innstillingen om at man «må vinne noe» tilhører gjerne et lag som er desperat etter hvilken som helst form for suksess. Louis van Gaal tok United til FA-cupseier i 2016 – og ble sparket like etterpå. Det var ikke nok for United.

Kanskje bør Spurs anses som en av disse desperate lagene. Men Pochettino er det langt viktigere å bygge en plattform for kontinuerlig suksess.

Cupen lyver

Og når man tar en slik målsettinger i betraktning, fremstår Spurs sine sterke plasseringer i ligaen som en større suksess enn det en ligacupseier hadde gjort.

En cupseier er tross alt ingen nøyaktig målestokk på hvor langt en klubb har kommet. I motsetning gir sterke resultater plass i mesterligaen, som igjen fører til økt prestisje og høyere inntekter.

Også det nye stadionet vil øke klubbens finansielle muskler. Laget er fortsatt ungt og sterkt.

– Det er derfor jeg av og til ler når folk sier at vi må vinne et trofe. Se på prosjektet: Vi ligger foran skjema, ikke sant? sier Pochettino.

Selvsagt gjør de det, samme om de vinner ligacupen eller ikke, og derfor vil ikke turneringen fremstå som noe endelig mål for Spurs. For noen år siden hadde en slik tittel kanskje vært det beste de kunne håpt på å vinne.

Det at Spurs allerede har kjempet om ligatittelen, og nå drømmer om de største troféene, viser hvor suksessfull Pochettino allerede har vært.