«Landslagsledelsen står i fare for å spenne bein på Northug og seg selv»

Av Trond Espen Seim og Anders Baasmo Christiansen, skuespillere og langrennsentusiaster.



ENGASJERT: Trond Espen Seim og Anders Baasmo Christiansen er selverklærte sportsidioter. Her på scenen under Idrettsgallaen i januar. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Vi må tilbake til VM i Sapporo 2007 da Odd-Bjørn «Grand old» Hjelmeset vant femmila for Norge.

Siden den gang har Petter vunnet så mye som åtte individuelle mesterskapsgull. Pluss at han jo også har vært vår ankermann for totalt sju stafettgull i mesterskap.

Nå er det OL-sesong, kanskje de siste olympiske leker Petter Northug vil delta i. Det sies å skulle være løyper som passer ham godt, der borte i Pyeongchang.

Alt handler om OL denne vinteren, og da er det essensielt å få forberede seg optimalt. Å få konkurrere og matche seg etter en nøye utarbeidet plan, for å være på maks av sitt potensial når mesterskapet starter.

– En gåte

Første del av denne planen er verdenscupåpningen i Ruka i finske Kuusamo neste helg, med en minitour Petter selv har uttalt passer ham perfekt.

Rapportene sier at han er i form og har gjennomført et solid og vellykket treningsopplegg denne høsten.

DEN GANG DA: Odd-Bjørn Hjelmeset vant VM-gull på femmila i 2007. Det er forrige gang en annen norsk herreløper enn Petter Northug vant individuelt mesterskapsgull. Foto: Morten Holm / NTB scanpix

Så ble han nylig småforkjølet og kunne ikke stille til start i nasjonal sesongåpning på Beitostølen. (Man skal selvsagt ikke gå skirenn når kroppen viser sykdomstegn, for dermed å risikere hele sesongen.)

Men nå uttaler landslagsledelsen at hans deltagelse i «Kuusamo henger i en tynn tråd», da de ikke fikk se ham gå renn denne helga.

Det er ti løpere som skal tas ut til minitouren i Finland.

Fem var allerede forhåndsuttatt før helga, og hvorfor ikke Petter var blant dem (i en OL-sesong!) er mildt sagt en gåte.

På mandag blir de fem siste løperne tatt ut. Og nå kan det virke som om landslagsledelsen står i fare for å spenne bein på Petter Northug og seg selv og alle oss som er glad i langrenn, allerede før sesongen virkelig er i gang.

– Håper han ikke blir utsatt for unødige hindringer

Vi håper at ledelsen alt har den opplagte avgjørelsen klar, nemlig at Petter Northug stiller til start i Finland, hvis han selv mener han er klar for det.

Hvis ikke de har det, er det viktig at de nå får opp blikket og ser det store og hele bildet; at det vil være en grov fornærmelse mot det norske langrennspublikummet å stikke kjepper i hjulene for vår egen gullgarantists forberedelser til OL 2018.

REVANSJE? OL i Sotsji ble en skuffelse for Petter Northug, som ikke tok noen individuelle medaljer. Nå er han revansjesugen før Pyeongchang. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Vi mistenker at litt for mange interne stridigheter rundt Skiforbundet gjør at ledelsen havner i en noe navlebeskuende boble, og rammes tidvis av middels dårlig gangsyn.

Ved uttaket mandag har de muligheten til å vise hele Norge at OL-toget er på skinner, og å si til oss vintersportselskere: «Slapp av, vi har full kontroll!»

Vi mener at Petter fortjener å få tilrettelagt en optimal reise inn mot mesterskapet, noe annet ville være direkte respektløst mot en som gang på gang har bevist at han leverer når det gjelder.

Dette virker også å være den gjengse holdning blant hans landslagskollegaer, med forhåndsuttatte Martin Johnsrud Sundby i spissen.

Når vi også husker at Petter Northug ble frarøvet deltagelsen i sitt første OL i 2006,

håper vi han nå ikke blir utsatt for unødige hindringer, frem mot det som kan være hans siste OL.

Heia Norge og heia Mosvika!