«Kjefting, knuffing, dommerkrangling og balltukling»

«It's just not cricket,» sier engelskmennene gjerne. Da snakker de om dårlig oppførsel, og idealet er den rettskafne cricketspilleren, ulastelig kledd i hvitt, en gentleman eller -woman med etikk og moral i en linjalrett ryggrad. Ingen krangler med dommeren, ingen kjefter eller slåss, og, kanskje viktigst, ingen jukser.

Det finnes en kodeks, men det er gått mer enn hundre år siden den sist ble endret, og nå varsler det internasjonale cricketforbundet ICC at de trolig må fram med rødpenn i selve grunnloven for idretten: cricketens nedskrevne ånd, eller «the Spirit of the Game».

Akkurat det glansbildet er i ferd med å revne i Australia. For testkampene mellom Australia og Sør-Afrika har inneholdt mye av det motsatte: drittslenging og truende oppførsel og klaging på dommeren.

Det mest tydelige eksemplet er likevel balltuklingen, som tidligere denne uka førte til opptil tolv måneders utestenging for Australias kaptein Steve Smith og hans visekaptein og bowler eller kaster.

Australierne ikke nådige med egen kaptein

TREKKER SEG: Australias landslagssjef Darren Lehmann trakk seg fra jobben torsdag. Foto: WIKUS DE WET / AFP

Balltuklingen skapte oppstyr i mediene ikke først og fremst på grunn av at bowleren selv fusket, for mange av verdens største spillere er blitt beskyldt for det opp gjennom årene.

Det var det at både Australias kaptein og visekaptein planla tuklingen som har falt crickettilhengerne tungt for brystet. Det er et alvorlig brudd på reglene, og det er, enda alvorligere, i klar konflikt med spillets ånd, «The Spirit of the Game», som sier at det er lagenes kapteiner som har hovedansvar for fair play under kampene.

UTESTENGT: Visekaptein David Warner måtte tåle en karantene på tolv måneder fra eget forbund. Foto: MIKE HUTCHINGS / Reuters

Den australske offentligheten og mannen i gata har ikke vært nådige med Smith, og avisene skriver nær sagt ikke om annet enn kapteinene og den planlagte fuskingen. Hovedtrener Darren Lehmann har trukket seg, og de tre er hengt ut i alt fra kritiske artikler i seriøse medier til hodeløse angrep fra tabloidene.

Torsdag fikk verden se en angrende synder. Da ba den australske landslagskapteinen Steve Smith, nær gråten, om unnskyldning overfor pressen, og han tok på seg alt ansvar.

ANGRENDE SYNDER: Australias landslagskaptein Steve Smith var knust da han møtte pressen etter å ha innrømt balltukling i den tredje testkampen mot Sør-Afrika. Du trenger javascript for å se video. ANGRENDE SYNDER: Australias landslagskaptein Steve Smith var knust da han møtte pressen etter å ha innrømt balltukling i den tredje testkampen mot Sør-Afrika.

– Alle venter at du følger reglene

Gry Bruaas, generalsekretær i Norges cricketforbund (NCF) er ikke overrasket over reaksjonen.

IKKE OVERRASKET: Gry Bruaas, generalsekretær i Norges cricketforbund (NCF) synes at oppgjøret Australia nå tar med sine stjerner er trist for Foto: Norges cricketforbund

– Dette er veldig trist for idretten, for det hører ikke noe sted hjemme. Cricket er en idrett med klar etikk og moral, og alle venter at du følger reglene. Når det er kapteiner som jukser, blir det ekstra ille, sier hun til NRK.

– Jeg har aldri opplevd en idrett som har like mye lidenskap eller et like sterkt krav om at man har etikk og moral i behold, sier hun.

Spillernes dårlige oppførsel får nå store konsekvenser, for det internasjonale cricketforbundet mener selve sportens grunnlag står i fare. Det betyr i første omgang at etikk og moral må klargjøres for spillerne, slik at kodeksen – regelboka for spilleroppførsel – trolig må oppdateres for første gang på over hundre år.

– De siste månedene har vi sett mye dårlig oppførsel. Drittslenging, utvisninger, krangling med dommeren og balltukling, kanskje den verste perioden for cricket noensinne, sier David Richardson, sjefen for ICC.

Fans verden over har meldt sin misnøye med utviklingen, sier han videre.

–Det viser oss at publikum er bekymret for cricketens framtid. Hvis vi ikke tar affære nå, står cricketen selv i fare, sier han.

En sørafrikansk cricket-tilskuer med en plakat der det står «Spar på vannet, ta med sandpapir», som refererer både til landets vannkrise og Australias juks med ballen. Foto: GIANLUIGI GUERCIA / AFP

Vil ha tydeligere moral

Regelendringene vil bety at det blir tydeligere hva som forventes av spillerne, hva som er juks og hva som er lov, og så videre. Regelverket har et visst rom for å forklare det allerede, men mye er også vagt og overlatt til spillernes egen moral.

– Vi har en skikkelig mulighet til å få snudd dette nå. Vi har en plikt til å sørge for at uttrykket «It's just not cricket» fortsatt vil være relevant i årene som kommer, sier Richardson.