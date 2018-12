– Jeg har mest erfaring med første og andre, så det er det jeg føler jeg er tryggest på, sa Ingvild Flugstad Østberg til NRK før stafettuttaket til Beitostølen.

– Men du blir ikke redd hvis du blir satt opp på den siste etappen?

– Litt, kanskje, ler Østberg og peker på at man føler et ekstra ansvar på siste etappe.

Lørdag ettermiddag var stafettlaget klart, og Flugstad Østberg får muligheten til å vise hva hun kan på ankeretappen søndag. Norges førstelag består av Heidi Weng, Therese Johaug, Ragnhild Haga og Flugstad Østberg.

Det betyr derimot ikke at det er noen garanti for at de fire kommer til utgjøre laget under VM i Seefeld, men det er en solid pekepinn på hvordan landslagsledelsen tenker fram mot mesterskapet. For etter Beitostølen har faktisk langrennsjentene bare én v-cupstafett igjen før VM, i Ulricehamn i januar.

Se stafettuttakene til Beitostølen nederst i saken.

Bjørgen ville ha Haga

HVEM BLIR ARVTAGEREN? Marit Bjørgen, her på plass under verdenscupen på Lillehammer. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Selv om Flugstad Østberg får prøve seg søndag, er det ingen helt åpenbare avsluttere i det norske laget i en eventuell stafettspurt.

Marit Bjørgen har likevel et forslag:

– Hvis jeg skulle tatt ut et lag nå, så hadde jeg satt opp Ingvild, Therese, Heidi og Ragnhild. Jeg tror Ragnhild er en god kandidat på sisteetappen, sa 38-åringen til NRK før rennene på Beitostølen.

Ragnhild Haga lyser opp når NRK videreformidler Bjørgens beskjed. Hun sier hun egentlig alltid har hatt lyst til å prøve seg som ankerkvinne.

– Det har vært en drøm i noen år, faktisk. Men samtidig har vi mange kandidater til den jobben. Vi kan prøve ut litt forskjellig i år. Det viktigste nå blir å sette sammen et lag så vi kan slå svenskene. Men det er hyggelig at Marit mener det. Det er en tillitserklæring fra en stor og bra skiløper, sa Haga til NRK da.

Men lørdagens løp på Beitostølen ble ingen suksess. 9.-plass, nesten to minutter bak Johaug, gjør at Haga ikke er sikker på om hun får gå på førstelaget engang.

– Jeg tenkte litt på det på slutten av løpet i dag. Jeg må jammen ta meg sammen. Jeg håper jeg får gå på førstelaget, så får vi gjøre så godt vi kan, sier Haga.

Vurderer å eksperimentere

ANKERKVINNE? Ragnhild Haga, her fra verdenscupåpningen i finske Ruka for snart to uker siden. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Under OL i Pyeongchang i februar i år endte det i spurt som Bjørgen vant like foran nesen på Stina Nilsson.

I år er det svenske laget enda mer imponerende enn sist sesong. Både sprintere og distanseløperne.

Heller ikke Therese Johaug vil ta den avsluttende etappen, men holder døren åpen.

– Jeg trives best på andre eller tredje etappe. Jeg kan ta den siste etappen, men vi må se på hva som er det beste for laget, sier Johaug.

Landslagstrener Ole Morten Iversen sier han ikke har tenkt så mye på stafetten og tror Norge stiller to gode lag til helgen uansett.

– Hvordan vi skal komponere den, det får vi se på. Alle kan gå alle etapper. Men kanskje vi skal eksperimentere litt. Vi kan prøve løpere på etapper som de ikke er så fortrolige med, sier han.

Dette er stafettlagene på Beitostølen:

Norge 1 (kvinner):

Heidi Weng Therese Johaug Ragnhild Haga Ingvild Flugstad Østberg

Norge 2 (kvinner):

Anna Svendsen Astrid Uhrenholdt Jacobsen Silje Øyre Slind Tiril Udnes Weng

Norge 1 (menn):

Emil Iversen Martin Johnsrud Sundby Sjur Røthe Finn Hågen Krogh

Norge 2 (menn)