– Det er fryktelig stille. Det skjer ingenting. Det er faktisk tøffere å skyte på klubbmesterskapet på Simostranda enn her, sier Ole Einar Bjørndalen og gliser bredt.

VETERAN: Ole Einar Bjørndalen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Det finnes få som har vært på flere skiskytterarenaer enn Bjørndalen, tidenes mestvinnende vinterolympier. 43-åringen har med andre ord opplevd det meste på standplass, men i Sør-Korea ble veteranen nesten litt overrasket:

Det var nemlig dørgende stille på arenaen der skiskyttereliten skal kjempe om OL-gull om bare ett år.

Kun noen få tilskuere hadde møtt opp for å heie utøverne over målstreken.

– Nå blir det bare å dra hjem til Simostranda for å trene. Det er et stille sted – akkurat som Sør-Korea, sier Bjørndalen humoristisk.

Tysk stjerne elsker stillheten

Skiskytterstjernen Laura Dahlmeier herjet på den «folketomme arenaen» i Sør-Korea og vant både sprinten og jaktstarten etter feilfri skyting.

Hun mener den labre publikumsinteressen hjalp henne på standplass.

– Jeg liker meg veldig godt her – spesielt atmosfæren på standplass. Det er rolig og nesten ingen tilskuere. Det er langt enklere å fokusere, sier Dahlmeier til NRK.

Kontrasten kunne nesten ikke vært større til skiskytter-VM for bare noen få uker siden. Under herrenes fellesstart var det ifølge arrangøren i Hochfilzen over 22.000 tilskuere til stede langs løypene.

Bjørndalen forteller at det fort kan skje litt i hodet på en skiskytter når det er så stille på standplass.

– Du får mange tanker når det er så stille. Når det er mye støy tenker du ikke så mye fordi det bråker. Du må nesten trene på dette og, sier nordmannen om stillheten.

GRÅTT OG TOMT: Her går Ole Einar Bjørndalen ut på jaktstarten i Pyeongchang. Det var ikke spesielt mange som fikk med seg det fra tribuneplass. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Skuffende resultater

Men til tross for laber interesse fra sørkoreanerne, mener Bjørndalen at arrangøren har full kontroll på det som kommer til å skje i byen mellom 9. og 24. februar i 2018.

– Vi har jo vært her før og det er en verdig arena. Det er knallharde skiskytterløyper og infrastrukturen her er bra nok. Det er ikke like mange publikummere som vi er vant til, men sånn er det på noen steder. Det var for eksempel ikke så mange i Vancouver heller. Jeg tror det blir bra, sier Bjørndalen.

Forhåpentligvis treffer veteranen også litt bedre på formen under lekene om ett år. Bjørndalen endte helt nede på 26.- og 19. plass på henholdsvis sprinten og jaktstarten i OL-byen.

Helgen ble imidlertid avsluttet med en opptur på stafetten da et B-preget norsk lag ble nummer tre.