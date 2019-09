«Ingen» så rekordløpet – desperat jakt etter Iuel-video

– Jeg har jaktet veldig på det videoklippet, men ikke funnet det, sier Alnes til NRK.

VM starter ikke før tirsdag for Iuel med forsøket på 400 meter hekk.

Her står hun overfor et knalltøft felt og må levere maksimalt for å ta seg videre. Hvis hun skal oppfylle drømmen om en finaleplass, må tiden trolig presses under hennes ferske norgesrekord på 55,15.

Rekorden ble imidlertid satt under et polsk stevne i Gliwice uten TV-produksjon. Derfor har hverken treneren eller Iuel fått sett nøyaktig hvordan hun løp.

Jaktet uten hell

Videoanalyse er et viktig verktøy i friidrett generelt og for Alnes spesielt.

Den detaljorienterte treneren, som har hovedfag i biomekanikk, kalles gjerne «Doktor Sprint».

– Nå har hun løp som bare er et tidel dårligere, så vi har løp der hun har løpt på det nivået, men vi har lagt ganske mye energi i å finne video av dette løpet. Men jeg har ikke lykkes, sier Alnes.

OPPGITT: Trener Leif Olav Alnes. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Treneren påpeker at noen «garantert» har filmet løpet med for eksempel mobilen, men arrangøren har så langt ikke kunnet hjelpe.

– Hvis du kjenner noen som har det, vil jeg svært gjerne ha det, sier Alnes.

– Hva kunne du lest ut av det?

– Jeg vet ikke, men det hadde vært interessant å se. Hun slo gode løpere også. Vi tar selvfølgelig mellomtider og ser hvordan hun distribuerte farten underveis, svarer treneren.

– Skyhøyt nivå

Videoen er dog ikke bare savnet av rent sportslige grunner.

På spørsmål om hva som er Iuels beste opplevelse fra løpebanen så langt i karrieren, nevnes ikke rekordløpet i Polen.

– Det er det raskeste løpet hittil, men jeg finner det ikke noe sted. Jeg kan ikke se tilbake på det og mimre, så det er litt synd. Men det står høyt, sier Iuel.

Høyest står EM-semifinalen i Amsterdam, hvor hun satte sin første norgesrekord, tok seg til EM-finale og sikret OL-billett i ett og samme løp.

STOR OPPGAVE: Amalie Iuel var i godt humør på pressetreffet i Doha i formiddag. Hun står overfor en formidabel oppgave tirsdag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Hekkeløperen er nå nummer 15 på rankingen og nummer 18 ut fra årets tider blant startfeltet i VM.

Hun står med andre ord overfor en formidabel oppgave med tanke på å slå seg inn blant de åtte beste og en eventuell finaleplass.

– Det er en mye større scene. Jeg løper mot de beste. Det er et skyhøyt nivå. Det kan bli veldig, veldig spennende. Det er gøy å løpe mot de store kvinnene, sier Iuel og smiler.