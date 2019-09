«Han var den som startet eventyret norsk skiskyting»

Det han gjorde var nesten ubegripelig. Det som har skjedd i dag, ér det.

Les også: Halvard Hanevold er død

Etter at han endte karrieren- med et bejublet OL-gull i stafett i Vancouver i 2010- ble han ekspertkommentator for NRK.

Og sportens egen gentleman ble bokstavelig talt a gentleman of the press, den som aldri uttalte seg i spissere formuleringer enn det han mente det var rasjonelt grunnlag for.

Aldri det største talentet

Hanevold var NRKs ekspertkommentator på skiskyting. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Hanevold turte å gjøre ting på sin måte, som var den nøysomme. Hans suksess kom gjennom nitidige forberedelser, som skiskytter som i ekspertrollen- som i hans sivile liv, som investor og foredragsholder.

Ingen stilte bedre forberedt til noe, hvilket også ga enorm suksess som skiskytter. Ikke som det største talentet, men som den som visste hva som krevdes for å nå helt opp til toppen.

Halvard Hanevold var den som startet eventyret norsk skiskyting, da han overraskende vant OL-gull på den den forjettede normaldistansen 20 km i Nagano i 1998. Norges første OL-gull på distansen siden Magnar Solbergs i 1972. En ny æra var innledet. En uke senere vant Ole Einar Bjørndalen sitt første OL-gull på sprinten.

Hanevold tok OL-gull i Nagano. Du trenger javascript for å se video. Hanevold tok OL-gull i Nagano.



Og der det virket som om Bjørndalen var den som gikk lengst i treningsmengder, var det i realiteten kanskje Hanevold som ledet an.

Han var aldri det største talentet - og visste det. Men han var den som alltid jobbet i hardest. Han som var villig til å prøve det ekstreme for å bli best. Og aldri ga seg før han ble det.

Grublende, analytisk og nøyaktig

Hvilket gjorde at han vant sitt tredje og siste OL-gull i Vancouver i 2010 i en alder av 40 år. På veien dit hadde han også vunnet fem VM-gull.

Og en enorm mengde respekt blant publikum og kolleger. Han var den som ga oppmuntringer og håp - om at man skulle kunne nå så langt man drømte om selv uten de beste, medfødte forutsetninger.

Grublende, analytisk og ekstremt nøyaktig er ordene hans kommentatorkolleger bruker om Hanevold i kveld. Slik det har vært hele karrieren.

Det ga resultater, som skiskytter, som ekspertkommentator, som investor. Bare han selv vet hva det kostet.

Til slutt ble den alle syntes var den blideste og hyggeligste tatt av mørket. Halvard Hanevold ble 49 år gammel.