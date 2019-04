«Hadde Mourinho rett likevel?»

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

I fjor sommer hevdet José Mourinho at andreplassen han sikret med Manchester United for ett år siden, var en av hans største bragder som trener.

Det hørtes latterlig ut av flere årsaker.

Tidligere United-manager José Mourinho. Foto: CARL RECINE / Reuters

For det første er Mourinho en av tidenes mest suksessfulle trenere, med åtte ligatitler, to mesterligaer og et hav av cuper. Å ikke vinne ligaen med United, burde vært et nederlag for ham.

Dessuten har United kun ambisjoner om å vinne titler. Ingen samler på andreplasser i en klubb med slike ressurser og en slik historie.

Altså virket det som om Mourinho var på helt jordet.

Men jo mer vi ser av United nå om dagen, desto mer virker det som Mourinho hadde rett.

Vanskelige forhold

Det Mourinho siktet til, var nemlig arbeidsforholdene han hadde som trener. Han har vært kritisk til strukturen han hadde i United, både med hensyn til speidingen og de sportslige avgjørelsene fra styret.

Han var også kritisk til innstillingen til flere av spillerne.

Disse klagene virket tåpelige da Solskjær tok over for Mourinho i slutten av desember, etter en svak start på sesongen. United vant sine neste åtte kamper, og spillerne var forvandlet.

Mourinho, som flere mener er på vei nedover som trener, så ut til å ha skylden for alt.

Men nå, og spesielt etter Uniteds kollaps (4–0) borte mot Everton i dag, begynner nok Solskjær å forstå hva portugiseren siktet til.

United-målvakt David de Gea måtte hente ut fire baller fra nettet søndag. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Stor variasjon

Det ser nemlig ut til å være et problem med kulturen i United. Tælen som spillerne viste i starten under Solskjær, har forsvunnet. Prestasjonen mot Everton minnet om de verste tidene under både Mourinho og David Moyes.

United har nå tapt seks av sine siste åtte kamper. De to de vant, mot Watford og West Ham, var mot spillets gang.

Ole Gunnar Solskjær har fått det tøft etter at han ble fast manager for Manchester United. Foto: Sergio Perez / Reuters

Det skal ikke være mulig for et topplag å variere så stort i prestasjonene uten en åpenbar grunn.

For forskjellen er stor, selv om United ofte hadde hellet meg seg i starten. Så langt ned har laget sluppet seg at Solskjær har kritisert spillerne. Før kampen mot Everton sa han at noen av dem trengte en «virkelighetssjekk».

Det er tydelig at flere av dem ikke har innstillingen han ønsker. Og det er virkelig innstillingen det går på når laget faller sammen på en slik måte, når spillere verken løper eller presser som de skal. Hva som har skjedd med dem de siste månedene, er vanskelig å si.

Det som virker klart, er at Mourinho hadde et poeng.

Nye fjes

Hvem har skylden? Fingeren kan ikke bare pekes på spillerne. Solskjær må nok ta noe på sin kappe; han er tross alt treneren. Samtidig har United ikke vært i nærheten av en stor tittel siden Sir Alex Ferguson dro i 2013.

Det eneste som har vært konstant i klubben siden det, har vært den nye ledelsen, anført av visepresident Ed Woodward.

Det er den kaotiske rekrutteringen, og de enorme lønningene, som har skapt denne stallen. Mange fans og eksperter mener at styret fokuserer mer på kommersielle faktorer enn de sportslige.

Kulturen i en klubb skapes ikke bare av treneren, men også av de som sitter på toppen.

Den lukrative fjerdeplassen virker vanskelig for United nå. Med lite sportslig på spill utenom såret stolthet, vil avisene nå fylles med overgangsrykter inn mot sommeren. Nye fjes blir nødvendig, men Solskjærs største utfordring blir å endre kulturen.

Inntil dette fikses, vil Mourinhos andreplass blir stående som den beste plasseringen siden Ferguson.

