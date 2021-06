Solbakken vil ha mer av dette fra landslagsgutta

Det var på fredagens pressekonferanse at Brede Hangeland etterlyste mer volum på banen fra landslagsgutta, etter spørsmål fra VG.

– Dette er en suveren gjeng, som er veldig snille, sånn «svigermors drøm»-gjeng. Men jeg synes at det skal være mer lyd når vi spiller fotball. Så det blir et litt langsiktig prosjekt å dyrke frem litt mer kontrollert galskap.

– Hvorfor er det viktig?

– Fordi at snakking fører til to ting. Den som snakker tvinges til å være i kampen. Leve i kampen. Og det sprer ett eller annet i resten av laget. Man skal liksom ikke snakke for snakkingens skyld, det må jo helst være noe fornuftig. Men jeg tror veldig på at det skaper et engasjement og at fokuset snevres inn til det man prøver å gjøre, og det er å vinne kampen.

SAVNER LYD: Brede Hangeland savner mer lyd fra Stefan Strandberg og de andre spillere på treningsfeltet og på banen. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Tøffere

Landslagssjef Ståle Solbakken sier på lørdagens pressekonferanse at det Hangeland tar opp er et tema i trenerteamet. Både volum og generell tøffhet på banen.

– Det er noe vi har diskutert – at vi må bli tøffere på banen og med hverandre. Vi fikk fram det mot Montenegro der mange gikk i bresjen både verbalt og fysisk, sier han til NRK.

– Det er ingen tvil om at det er en harmonisk gjeng som nok kunne vært tøffere med hverandre, og i noen situasjoner ikke vært så svigermors drøm, legger han til.

Norge slo Montenegro 1–0 i en slitekamp i VM-kvaliken 30. mars. Alexander Sørloth ble matchvinner.

Ikke som Thorstvedt

– Hva mener dere med kontrollert galskap?

– Ikke at man skal «ta en Thorstvedt» og dra ned rullegardina, men at du er tøffere og at tilbakemeldingene mellom spillerne skal være tøffere og at det er aksept for å være tøffere. Med tanke på motstanderne så gjelder det at man er en enda mer samlet enhet mot motstanderen. Det må være litt sånn «her kommer vi og vi står sammen uansett hva som skjer».

GOD STEMNING: Det var god stemning mellom Ståle Solbakken, Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard på fredagens landslagstrening. Solbakken etterlyser at spillerne blir tøffere. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

– Aldri hørt før

Midtstopper Stefan Strandberg, en av spillerne Brede Hangeland jobber tettest med, takker rogalendingen for merkelappen «svigermors drøm».

– Det er bare å takke for det, sier han med et smil.

– Men jeg har aldri hørt det før. Men hvis Brede sier det, så er det kanskje noe i det.

MØTTE PRESSEN: Stefan Strandberg møtte pressen sammen med landslagssjef Ståle Solbakken lørdag formiddag. Foto: Geir Olsen / NTB

– Er dere for snille?

– Ja, det kan godt hende. Det bor mye av den typen egenskaper i disse gutta, så jeg er ikke redd for det i lengden.

Holder laget hemmelig

Solbakken velger forøvrig en annen tilnærming til søndagens kamp mot Hellas enn han gjorde mot Luxembourg.

Mot Luxembourg valgte han å offentliggjøre laget dagen før kampen skulle spilles. Det kan han ikke gjøre denne gangen. Det er heller ikke klart hvilken formasjon som Norge kommer til å spille i.

Landslagssjefen lærte av kampen som endte med overtidsmål av Erling Braut Haaland og 1–0-seier sist onsdag.

– Det var nok noen spillere som hadde hatt en litt for lang ferie. «Skroget» er ikke helt klart på noen av dem. Det er enkelte som sliter med småvondter selv om det ikke er snakk om skader, sier han.

ALTERNATIVT? Nøyaktig hva spillerne gjør her under fredagens trening er uvisst, men det ser i hvert fall ut som om de har det gøy. Foto: Geir Olsen / NTB

Har fått hvile

Hovedgrunnen er at mange av spillerne har en lang sesong bak seg.

– Det er mulig at et par av treningene foran Luxembourg-kampen ble litt harde. Etter den kampen har vi nesten ikke trent. Mange har trent alternativt. Fredag hadde vi en ren taktisk trening. Vi har hvilt, sa Solbakken.

Spillerne fra eliteserieklubber har riktignok hatt en helt annen tilnærming til landslagsperioden.

– De er i starten av sesongen og er på et helt annet sted. Vi undervurderte kanskje denne situasjonen foran Luxembourg-kampen. Kristoffer Ajer sto jo bare på midtbanen og slo pasninger, men pådro seg likevel krampe. Det var enkelt som gikk på en fysisk smell, sier Solbakken.