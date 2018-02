«Enkel» utforløype skaper hodebry: – Annerledes enn det vi er vant til

– Det var litt annerledes å kjøre enn det vi er vant til i verdenscupen de siste rennene. Det har vært litt høy hastighet og litt sånn rask snø egentlig. Her er det helt motsatt, sier Aksel Lund Svindal til NRK etter at han har gjennomført sin første trening i OL-løypene.

For når Svindal og de andre norske medaljehåpene går i gang med OL-utforen natt til søndag er det i en kort, svingete og lettkjørt løype.

– Det er ingen høyhastighetspassasjer. Det er ingen glistrekker og egentlig hele veien sving i sving. Så det er litt vanskelig å sammenligne, svarer superveteranen på spørsmål om løypa kan sammenlignes med en annen fra verdenscupsirkuset.

Kort løpstid

Kjetil Jansrud vant utforen under prøve-OL. Også på nattens trening gikk det bra for 32-åringen som hadde nest beste tid. Han forbereder seg på et jevnt medaljedrama.

– Det blir en kort utfor, og da går det på detaljene. Det blir et skikkelig race, og et tett renn på søndag.

Nattens trening ble vunnet av kanadiske Manuel Osborne-Paradis på tiden 1:40.45. Til sammenligning vant Beat Feuz den siste utforen før OL i Garmisch-Partenkirchen på tiden 1:55.39. De fleste verdenscuprennene har en løpstid på opptil to minutter.

I RUTE: Kjetil Jansrud var godt fornøyd med den første gjennomkjøringen av årets OL-løype. Foto: STEFANO RELLANDINI / Reuters

Lettkjørt løype

Noe av årsaken til at Jansrud spår et jevnt utforrenn er at vanskelighetsgraden i løypa er lav.

– Det er en utfor som er ganske spektakulær med masse hopp selv om den kanskje er på den lettere siden. Da går det på aerodynamikk og det er de detaljene vi vil jobbe med, sier han.

Aleksander Aamodt Kilde er enig i analysen.

– Den er ikke akkurat noe man er veldig nervøs for når man står på start. Du har de hoppene og det er det, så er det å slippe på og tørre å utfordre seg selv litt. Jeg tror det er de som klarer det som kommer til å vinne.

LETT: Aleksander Aamodt Kilde blir ikke nervøs av OL-løypen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Ess i ermet

Selv om Kjetil Jansrud viste at han er en mann å regne med i medaljekampen på nattens trening forteller han til NRK at han har enda mer å gå på.

– Jeg har noen triks i ermet for de neste dagene. Jeg vet at jeg kan «tighte» opp litt. Det gjør jo for så vidt de andre også, men de skal lukke en luke. Jeg kan bare kjøre litt fortere.