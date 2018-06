Men så vinner de ikke likevel.

Miguel setter seg bestemt ned i sofaen og sier ikke mer den kvelden. Spania kom ikke videre fra åttendedelsfinalen mot Frankrike i VM i Tyskland i 2006. Vinduslemmene lukkes igjen.

FORBILDE: Fernando Torres, her etter triumfen i 2008, er artikkelforfatterens store forbilde. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Det skulle snart endre seg.

Jeg tuslet hjem fra de spanske naboene, med noen slurker cava i hodet og en buldrende følelse i magen.

Hjem til en familie som mildt sagt ikke er så veldig interessert i fotball. Mamma spurte en gang hvor mange keepere det var i mål, og insisterer i ettertid på at det var tull – noe mange betviler. Mens pappa så vidt klarte å svare henne på hvor mange det var på banen.

Det stod sjelden, om ikke aldri, på fotball i stua hjemme, – med ett unntak – når det var verdens- og europamesterskap. Det var liksom noe helt annet sa de. Det var så mye mer en fotball, sa pappa.

For meg betød mesterskap to ting – sommerferie i Spania og Fernando Torres.

Annenhver sommer satt jeg på tuppen av skinnsofaen til de spanske sommernaboene mine Hild og Miguel, og så på Villa, Silva, Iniesta og Torres briljere. Jeg kopierte spanjolenes oppgitte gestikulering og spanske gloser. Fulgte nøye med når han med den blonde luggen entret banen. Og tok en ekstra stor slurk av alkoholen, jeg fikk smugservert av Hild, da han scora.

Det var noe mystisk med han, nesten litt sånn guddommelig, syntes jeg.

FERNANDO-FRELST: Maria Knoph Vigsnæs er reporter i NRKs nyhetsavdeling, og sport er ikke noe hun sysler med til vanlig. Men så var det Fernando, da. Foto: Kim Erlandsen / NRK

Jeg innbilte meg at jeg lot meg begeistre av spensten, den lille skruen på ballen før den traff mål, kraften i spurten.

Men egentlig var det kanskje de brune øynene og det blonde, fargede, håret. Den lille harry hanekammen eller hippiestrikken – den ville gleden da han fikk ballen i målnettet rett før ekstraomgang. Kanskje var det fordi han lignet litt på Legolas som jeg også forgudet på den tiden.

Jeg fulgte i hvert fall med på hver minste bevegelse. Selv om han aldri var mesterskapets beste spiller, var det han de kalte «El Niño» som gjorde meg interessert i fotball.

Jeg hadde en drøm om at vi plutselig en sommer skulle møtes på gata. Når han var hjemme eller på ferie etter EM-gull, og jeg liksom kom slentrende helt tilfeldig forbi, og så var det kjærlighet ved første blikk.

Jeg kan fortsatt huske skuffelsen da jeg googlet Torres + kjæreste, for øvrig det første googlesøket jeg kan huske, og fant ut at han var sammen med barndomskjæresten sin.

KONGEN: Torres etter EM-finalen i 2008. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Like fullt skrek jeg «vamos vamos» i 2008, 2010 og 2012. Cava-glassene fra Miguel ble mer sjenerøse – og de røde og gule flaggene i den lille stuen flere.

For jeg hadde valgt riktig tidspunkt å bli Spania-supporter. Det skal sies at jeg ikke ble en sånn høylytt en, som kjøpte masse effekter og var ihuga fan også hjemme i Norge. Få venner visste om den lille lidenskapen om sommeren på tuppen av naboenes sofa i Palma. Men jeg nølte aldri med å følge strømmen av varm luft og glade mennesker nedover de mørklagte gatene som alltid førte til en plass, bade i fontenene og juble med tusenvis av opprømte spanjoler da «vi» vant. Gå smilende hjem med tusen sommerfugler i magen.

For vant det gjorde vi, da jeg var 17, 19 og 21 år. En hel ungdomstid med bading i spanske fontener med elleville spanjoler som slapp alt de hadde av fortvilelse over korrupsjon og finanskriser i vannet under våte flagg. Det ble forventet at Spania skulle vinne på banen.

Og jeg skjønte sakte, men sikkert at fotballglede ikke handlet om å kunne alle navn og kamper, eller historie og statistikk opp gjennom tidene. For det kunne, og kan jeg, fortsatt ikke.

For meg var fotballglede å hyle, heie og løpe. Tilhørigheten til noe som gjorde folk like lykkelig som ulykkelig – glade som sinte. Den barnslige lykkerusen av å glede seg over det samme som folk jeg ikke skjønte språket til, eller visste hvem var, men som jeg like fullt lot meg løfte opp i luften av. Samholdet.

Noen vil kanskje kalle meg en medgangssupporter. Men gnisten startet ikke under EM i 2008, den startet med den blonde luggen til Torres.