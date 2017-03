«Drillo»: – Grove feil på veldig høyt nivå

– Det er nok riktig at en del lag er tydelig bedre offensivt enn defensivt. Manchester City for eksempel, sier Egil Olsen til NRK.

Det ble mange målrike kamper i mesterligaen. Hele 62 fulltreffere ble fotballpublikummet servert og tre av oppgjørene endte det med et tosifret antall scoringer sammenlagt.

Antall mål er over dobbelt så mange som for ti år siden. Da ble det kun scoret 29 mål fordelt på de åtte kampene.

«Drillo»: – Litt overrasket

Inntrykket til Norges tidligere landslagssjef Egil Olsen er det ikke er så veldig mange trenere på toppnivå som er dyktig på å organisere forsvar.

Også enkle feil får «Drillo» til å gremmes.

– Jeg er litt overrasket over at mange lag ikke behersker et godt soneforsvar. På veldig høyt nivå kan du fortsatt se en back som ødelegger en offsidelinje på et gjennomspill, som skal være veldig elementært å håndtere i den situasjonen. Du ser den type grove feil på veldig høyt nivå, forteller Olsen til NRK.

Trenden for ti år siden var at det var vanskelig å angripe mot etablert forsvar, som ble avløst av trenden der lagene mestret kontringsspill.

Tidligere landslagsspiller Dan Eggen er nå seksjonsleder for trenerutdanningen i Norges Fotballforbund. Han mener topplagene nå mestrer flere faser av spillet og at det hele tiden utvikles nye mottrekk mot spillestilen andre lag har suksess med.

– Det er godt å se at det er trenere som vil spille angrepsfotball. Med kanskje Barcelona og Manchester City som de fremste eksemplene på det, mens det motsatte er Atlético Madrid der det skal mye til å bryte gjennom, sier Eggen til NRK.

TI MÅL: Arjen Robben og Bayern München scoret hele ti mål på Arsenal over to kamper. Foto: BEN STANSALL / AFP

Stort sett pisspreik

Trolig kunne tallene ha sett annerledes ut om Chelsea med Antonio Conte og Manchester United med José Mourinho, hadde spilt mesterligaen. To trenere som vektlegger defensiv organisering.

Antonio Conte har stor suksess med Chelsea. Eggen tror pendelen er i ferd med å snu igjen og at lagene vil bli mer gjerrig. Han trekker frem flere eksempler.

– Atlético Madrid er sterke defensivt. Litt det samme som Portugal vant EM på i sommer og som vår nye landslagssjef står for. Det er en praksis der feil prøves å elimineres, forteller den tidligere forsvarsspilleren.

Også «Drillo» trekker frem Atlético Madrid og Diego Simeone som et lag som er bedre defensivt enn offensivt. Fotballen handler hele veien om å finne det som er mest effektivt.

– De som snakker om underholdning og estetikk og slikt, det er stort sett bare pisspreik. Det dreier seg om å vinne kamper, sier «Drillo».