«Doffen» parkert i siste bakke: – Vanvittig kjipt

De norske landslagsdraktene dominerte TV-bildene under fredagens U23-fellesstart i Bergen-VM. Norge lå foran i hovedfeltet store deler av rittet for å gjøre utgangspunktet best mulig for det norske spurthåpet Kristoffer Halvorsen.

Men 21-åringen hadde ikke dagen.

– Jeg synes han ser sliten ut, sa NRKs ekspertkommentator Lars Petter Nordhaug før finalen på fellesstarten.

Og det hadde han rett i. På siste runde ble det kjørt knallhardt opp «Laksebakken», og det norske gullhåpet hadde ingenting å stille opp med da farten ble satt opp.

Det var en skuffet Kristoffer Halvorsen som møtte NRK etter rittet.

– Det var vanvittig kjipt, og jeg er utrolig skuffa. Jeg hadde ikke beina, rett og slett. Vi gjorde alt vi kunne, men det holdt ikke. Det stoppa helt opp i den siste bakken. Sånn er det bare, og det er ikke så mye å gjøre med det, sier «Doffen».

SKUFFET: Kristoffer Halvorsen kunne bli den første til å forsvare U23-verdensmestertittelen, men hadde ikke sjans til å følge i siste bakke. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Fransk gull – Skaarseth på 10. plass

Dermed var det Anders Skaarseth og Rasmus Fossum Tiller som var de to norske håpene i avslutningen.

VERDENSMESTER: Franske Benoit Cosnefroy sikret gullmedaljen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Med en duo alene i tet forsøkte Fossum Tiller å ta opp jakten alene, men det forsøket ble nøytralisert med en gang. Franske Benoit Cosnefroy og tyske Lennard Kämna holdt unna, og det var franskmannen som trakk det lengste strået i spurten.

I hovedfeltet prøvde Anders Skaarseth å spurte for bronse, men det var i stedet danske Michael Carbel Svendgaard som stakk av med den medaljen. Skaarseth spurtet inn til 10. plass, og ble dermed beste norske.

– Man er aldri fornøyd med en 10. plass, men det er ikke bare å gå og hente en seier i VM, sier Anders Skaarseth til NRK.

Fossum Tiller med bruddforsøk

Det tok litt tid før bruddet fikk etablert seg på fellesstarten, men etter hvert var det 12 mann som hadde kommet seg løs fra hovedfeltet – med blant andre svenske Gustav Höög.

TOK ANSVAR: Det norske laget lå i fronten av hovedfeltet på store deler av fredagens fellesstart. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Det ble dog lite å juble for for våre svenske naboer, for utbryterne fikk aldri mer enn drøye to minutters forsprang, mye takket være en solid jobb av det norske landslaget i fronten av hovedfeltet.

Med fire runder igjen var de tatt igjen – og da stakk nye utbrytere av gårde. Blant dem var norske Rasmus Fossum Tiller, som fikk med seg fem andre ryttere. De holdt et par runder, men ble tatt igjen 30 kilometer før mål.

– Det var et tøft løp. Jeg måtte være kynisk, og spille på at jeg hadde «Doffen» bak der. Så ble vi kjørt inn, og jeg skjønte at han ikke klarte å henge med, så da var det bare å gjøre det beste ut av det, sier Fossum Tiller.

Til tross for 10. plass om beste resultat, synes Lars Petter Nordhaug likevel det norske laget gjorde en god jobb.

– Jeg klarer ikke si hva de kunne gjort bedre egentlig. Det var beina som snakka i dag, sa han.