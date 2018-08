– Før ville man at jentene skulle være veldig store for at de skulle kaste. Men nå vet jeg at jenter kan bli fortalt «se på Sandra Perkovic», og at det er mange flere som kan bli kastere på grunn av meg.

Den kroatiske verdensmesteren sitter i lobbyen i hotellet hun bor på under EM i Berlin. Det er fredag morgen, dagen før Perkovic med all sannsynlighet skal hente sitt niende mesterskapsgull.

For å illustrere akkurat hvor god Perkovic er, kan vi sitere den norske diskoskasteren Sven Martin Skagestad: Ikke siden Usain Bolt var på sitt beste har noen vært like stor favoritt i en øvelse som Perkovic er på lørdag.

Perkovic er åpen om vektnedgangen hun hadde før OL for to år siden, som hun har holdt siden. Foto: TONY GENTILE / Reuters

Hun går under kallenavnet «diskosdronningen», og hun er en av de få som med relativ letthet kan kaste over 70 meter - den «magiske grensen» i dagens diskosverden.

28 år gamle Perkovic har beholdt dominansen til tross for at hun for to sesonger siden bestemte seg for å gjøre noe uvanlig innen sporten: Hun gikk ned i vekt.

– Stolt av meg selv

Kroppen er som kjent arbeidsverktøyet til idrettsutøvere, og kravene til arbeidsverktøyet varierer fra idrett til idrett. I diskos har den tradisjonelle tanken vært at arbeidsverktøyet bør være stort.

Helst skal man ha lange armer, brede, kraftige hender, tettpakket muskelmasse og generelt en robust, sterk kropp som kan produsere de enorme kreftene som må til for å få diskosen til å fly.

Perkovic mener imidlertid det hele på et tidspunkt var i ferd med å gå for langt.

– Jeg så diskoskastere for ti år siden, og jeg blir stolt av meg selv når jeg ser diskoskastere i dag. Jeg prøvde ut dette, og nå ser andre at det går an, sier hun.

Med sine 183 centimeter har hun mye av det som trengs i diskos. Men en gang før OL i for to år siden kjente Perkovic at hun trengte å gjøre noe nytt om hun skulle bli enda bedre.

– Jeg ville ha mer fart. For å kaste lengre måtte jeg holde meg like sterk, men bli raskere og litt lettere. Vi fikk det til slik at jeg mistet vekt samtidig som jeg beholdt styrken, og jeg ble raskere og raskere. Det er på denne måten jeg vil komme til nivået jeg ønsker, sier Perkovic.

– Hun er en ekstremt disiplinert utøver, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal. Her er Perkovic på trening før EM. Foto: Antonio Bronic / Reuters

– Trenger ingen stor mage

Perkovic forteller at hun har fått mange reaksjoner på vektnedgangen, og sier at i diskos har det vært et slags omvendt kroppspress.

– Alle sa til meg at jeg måtte være lubben og ha mange kilo på kroppen for å kaste langt. Men jeg tror ikke det. Jeg tror ikke fettet i seg selv hjelper noen. Musklene hjelper, og du må absolutt ha en del fett på kroppen, men du trenger ingen stor mage. Da mister man energien, for man bruker for mye av energien på å bevege seg, forklarer hun.

Perkovic sier hun føler seg mye bedre nå, og understreker at vektnedgangen var godt kontrollert av fagfolk.

– Jeg er sunn, og i denne verdenen vi lever i er helse viktig. Jeg vil være et godt forbilde, og jeg blir så glad når jeg hører unge jenter si at de vil være som meg og drive med kast, sier hun, og legger til at det viktigste for henne er å ha god selvfølelse.

I 2010 kunne Perkovic feire sitt første EM-gull. Foto: JOSE JORDAN / Afp

28-åringen forteller at dét er et budskap hun er opptatt av å få ut.

– Jeg tror at uansett hvem du er, mann eller kvinne, så må man respektere seg selv. Etter så mange titler og år i friidretten er jeg stolt av meg selv. Når man er det, blir man mer selvsikker. Og det handler ikke om utseende.

Norsk diskoskaster: – Fordel å være stor

Norske Sven Martin Skagestad, som akkurat ikke greide å kvalifisere seg til EM, forteller at også han har lagt merke til at det har blitt flere kroppstyper i diskossporten.

– Det er litt morsomt, for før var det veldig store og sterke folk. Så begynte man å se fra omtrent midten av 2000-tallet at det ble mer lette, raske typer som kastet. Det var veldig gøy, for det var ikke de som pleide å kaste langt før. Men de siste årene har det igjen bare vært de største og sterkeste som har dominert på herresiden, mens det kanskje er litt annerledes på damesiden, sier han.

201 cm høye Skagestad har brukt tid på å gå opp i vekt, for å sørge for at balansen mellom muskler og fett blir optimal. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Selv har han brukt de siste årene på å jobbe seg opp i vekt, og han har tidligere fortalt om hvordan han kan spise over 20 brødskiver om dagen.

– Jeg spiser til jeg er mett hver gang, sier Skagestad og humrer, før han utdyper:

– Det er en fordel å være ganske stor generelt. Høyde gir ofte lange armer, og det er i bunn og grunn det viktigste. Ved å være høyere får du også lagt på deg mer vekt, for en på 180 cm og 130 kilo beveger seg ikke like bra som en på to meter og 130 kilo.

Ingen tvil om at det var mye kraft i feltet som tok medaljene i herrenes diskosfinale i EM. Svenske Daniel Ståhl (t.v) ble nummer to, Andrius Gudzius vant gull og Lukas Weisshaidinger ble nummer tre. Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal støtter Skagestads analyse.

– Men det er egentlig ikke noe motsetning mellom å være sterk og slank, det er derimot litt krevende å bli sterk nok uten å spise veldig mye. Og da er det ikke sikkert du bare bygger muskler, for i perioder må du nok være i overskudd på næring. Da kan man jo bli rund andre plasser enn over skuldrene. Men diskoskasterne er generelt utrolig godt trente, sier han.

201 cm høye Skagestad har på sin side snart nådd målet sitt.

– Jeg begynner å komme opp i det sjiktet der det er nok nå. Jeg sikter på å bli en sterk type, men 135 kilo tror jeg holder. Jeg er rundt 130 kilo nå, sier han.

– Skal være litt forsiktig

Rodal sier en kontrollert vektnedgang ikke trenger å være noe negativt, men han advarer også.

– Det er litt kontroversielt, for friidretten er så visuell og det er så synlig alt sammen med små drakter. Det er klart at det er et signal til unge kasttalenter som man også kan være litt forsiktig med. For det er et ømtålig tema det med kropp og utseende, sier han.

Rodal er imidlertid trygg på at Perkovic har full kontroll.

– Hun har vært god, og sett veldig godt trent ut. Det skal sies at hun er veldig disiplinert og trener to økter hver dag, sier han.

Perkovic har vunnet det meste, men sier det fortsatt føles stort å delta i EM. Foto: ANDREW BOYERS / Reuters

– Elsker friidrett

Perkovic har vunnet alle medaljer man kan vinne, men sier hun fortsatt er så motivert at hun våkner opp og gleder seg til å trene hver eneste dag.

– Min motivasjon er at jeg har muligheten til å gjøre det jeg elsker mest i livet. Hver gang jeg går inn ringen blir pubikum helt ville, og det blir de også for hver centimeter lengre jeg kaster. Jeg elsker friidrett. Sporten er det beste som har skjedd meg, sier Perkovic og smiler.

Det var også derfor hun bestemte seg for å endre på ting, både i trenings- og kostholdsregimet, før forrige OL. Det hele er en del av en plan som skal ende under OL i Tokyo om to år.

– Det OLet er det store målet mitt, og det er på den måten jeg gjør det nå jeg vil nå nivået jeg vil ha der, slår hun fast.

Men aller først vil hun vinne i EM.

– EM er fortsatt stort for meg, for jeg er fra Europa. Jeg er veldig stolt av å være kroat.