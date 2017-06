«Det vil overraske stort om Ronaldo drar»

Det er noe som skurrer.

Cristiano Ronaldo har alt han kan ønske seg i Real Madrid. Han har nettopp vunnet to strake mesterliga-titler, slått klubbens scoringsrekord og inspirert laget til en første ligatittel på fem år.

Han vant den forrige Gullballen, og er favoritt til å vinne den neste – noe som vil sette ham likt med Lionel Messi, med fem.

Han skrev under på en ny, lukrativ femårskontrakt i november.

Nå skal Ronaldo altså ønske seg bort, fordi han anklages for skattesnusk. Det er en trussel som kun gir mening som en del av et større politisk spill.

Gir ikke mening

Bakgrunnen er at den spanske staten tirsdag anklaget Ronaldo for å ha gjemt bort inntekter fra sine bilderettigheter mellom 2011 og 2014. Den hevder at han skylder 14,7 millioner euro.

Saken er åpenbart svært skadelig for Ronaldos rykte.

Tre dager senere skrev den portugisiske avisen A Bola at Ronaldo ønsker seg bort. Han vil forlate Spania, som han føler driver heksejakt, og skal ha fortalt lagkamerater at avgjørelsen er endelig.

Offentlig har ikke Ronaldo sagt noe selv, men representantene Gestifute hevder han er uskyldig.

TILBAKE TIL MANCHESTER? Ifølge A Bola ønsker Ronaldo å dra tilbake til Manchester United. Her fra sin forrige periode i klubben, i 2005. Foto: Jon Super / AP

Pressen har siden skrevet om interesse fra USA, Kina, Paris Saint-Germain og Manchester United. Ifølge A Bola skal Ronaldo ha bedt sin agent om å få ham tilbake til Old Trafford.

I Madrid holdt sportsavisen Diario AS nylig en avstemning hvor 81 prosent av leserne ikke skjønte Ronaldos innstilling. For dem gir det ikke mening at han skal ønske seg bort.

Og det har de på mange måter helt rett i.

Jakten på Messi

Det sportslige tapet for Ronaldo rent personlig ville nemlig vært enormt.

Det som driver portugiserens vanvittige disiplin og profesjonalitet er titler, da spesielt de individuelle. Som unggutt i United snakket han stadig om å bli verdens beste spiller. Han gråt av glede da han mottok sin andre Gullball for året 2013, og i filmen han ga ut om seg selv, i 2015, var det knapt snakk om kollektive troféer.

Nå jakter 32-åringen Messi, som har én Gullball mer.

Den eneste måten Ronaldo kan gå forbi på, er å bøtte inn mål og vinne store troféer. Han vil i praksis gi opp ved å forlate Europa. De to eneste europeiske klubbene som både ønsker ham og har råd til ham – United og PSG – vil gi ham langt dårligere forutsetninger.

JAKTER PÅ MESSI: Messi har vunnet én gullball mer enn Ronaldo. Foto: Albert Gea / Reuters

Kun i Real Madrid har han lagkamerater i verdensklasse som serverer sjanse etter sjanse. Laget scoret 106 ligamål og vant mesterligaen i år. United scoret 54 og vant Europaligaen.

Og PSG? Kun én gang siden Gullballen ble etablert i 1956 har en spiller fra fransk fotball vunnet den, nemlig Marseilles Jean-Pierre Papin i 1991.

Siden det året har ingen Ligue 1-spillere havnet blant de tre beste.

Som far og sønn

Derfor ville det vært et sjokk om Ronaldo virkelig ønsket seg bort. Kanskje handler utspillet mer om å legge press på de spanske myndighetene.

Personen som har plantet beskjeden er nesten garantert Jorge Mendes, Ronaldos representant. Mendes er verdens mektigste fotballagent, med et hav av kontakter og klienter i flere av verdens største klubber, blant andre Real Madrid, Atlético Madrid og United.

Men ingen av agentens klienter betyr like mye for ham som Ronaldo.

De to har vært som familiemedlemmer siden Mendes oppdaget Ronaldo som 16-åring. Da Mendes giftet seg i 2015, ga Ronaldo ham en gresk øy i gave. Da Mendes ga ut bok samme år, skrev Ronaldo forordet, hvor han omtalte ham som en far og storebror.

Så man kan forestille seg sinnet til Mendes da anklagene kom ut. Dette er en agent som slåss for sine klienter.

Stadig misfornøyd

Det å bruke pressen er klassisk Mendes. Han har rekruttert flere journalister fra portugisiske aviser til å jobbe for sitt selskap, Gestifute, og har i tillegg flere venner i internasjonal presse som skriver rosende ord om ham og hans klienter.

Saken i A Bola har allerede flyttet fokuset fra skattesaken til selve overgangssituasjonen. Vi diskuterer ikke lenger om Ronaldo er skyldig, men heller om han drar eller blir.

Likevel er hovedeffekten at mer press har blitt lagt på Real Madrid.

SUPERAGENTEN: Jorge Mendes er verdens mektigste fotballagent, men ingen betyr mer for ham enn Ronaldo. Foto: Paul White / AP

Det er ikke uvanlig at Ronaldo ønsker mer støtte fra klubben. I 2012 sa han at han var misfornøyd, uten å røpe hvorfor. Det skapte spekulasjoner, før han fikk en ny og forbedret kontrakt.

Denne gangen kan han ha følt noe lignende. Både han og Mendes så hvordan Barcelona drev en kampanje i forsvar av Messi i fjor, da argentineren havnet i retten grunnet en lignende anklage. Alt Real Madrid gjorde i kjølvannet av Ronaldo-anklagene var å slippe en kort pressemelding onsdag hvor de ga sin støtte til spilleren.

Støttes av La Liga

Den meldingen, på kun 94 ord, gjenspeilte ikke akkurat statusen Ronaldo har som en at klubbens to beste spillere gjennom tidene.

Men med A Bolas sak har nå Mendes lyktes i å skape mer støtte rundt angriperen.

Både trener Zinédine Zidane og kaptein Sergio Ramos skal ha kontaktet Ronaldo for å be ham om å bli. Selv Javier Tebas, La Ligas president, har kommet til Ronaldos forsvar, da ligaen vil miste et gedigent trekkplaster om han drar.

– Jeg er sikker på at han er uskyldig, har Tebas sagt.

VIL BEHOLDE RONALDO: Ifølge rapportene har Zinedine Zidane kontaktet Ronaldo for å be ham om å bli i Madrid. Foto: Ben Stansall / AFP

Og mandag var det Florentino Pérez sin tur. Den nylig gjenvalgte Real Madrid-presidenten ga tre store intervjuer hvor han forsvarte Ronaldo «som spiller og som person». De to hadde ikke snakket sammen ennå, men Pérez var sikker på at Ronaldo kom til å bli.

Mektig institusjon

Hva er målet til Mendes og Ronaldo? Ideelt sett at saken faller bort.

De vet at Real Madrid kan gjøre mer enn å bare forsvare Ronaldo offentlig. Klubben har en enorm symbolsk betydning i Spania, mens Pérez er en av landets mest innflytelsesrike menn, både som sjef for konstruksjonsselskapet ACS og som tidligere politiker. Presidentboksen på Santiago Bernabéu fylles stadig av mektige politikere og direktører.

Spesielt i Catalonia anser folk Real Madrid som en institusjon med kapasiteten til å påvirke avgjørelser som ligger utenfor den sportslige arenaen.

Hva enn som er tilfellet, og hva enn som skjer, bør nok Ronaldos utspill tas med en klype salt. Rent sportslig vil en overgang påføre et enormt personlig tap, og både han og Mendes vet at veien inn i historiebøkene som tidenes beste er kortest fra der han er nå.

Så det vil overraske stort om han drar. Real Madrid trenger Ronaldo, men Ronaldo trenger også Real Madrid.