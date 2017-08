«Det mest uforutsigbare EM i kvinnefotballens historie»

Årets europamesterskap er det mest uforutsigbare i kvinnefotballens historie. Dette vet vi allerede før semifinalene sparkes i gang torsdag.

Den mest åpenbare skrellen er at trofeet ikke ender hos Tyskland, slik det har gjort seks ganger på rad siden 1995.

Vinneren vil heller ikke være å finne blant de største forhåndsfavorittene.

NRKs fotballekspert Lise Klaveness. Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

Mesterskapet har vært tettere og åpnere enn tidligere. Dette har sin naturlige årsak i at flere nasjonale forbund har økt sin kvinnesatsing betydelig det siste tiåret.

Videre kan det hende at den eksplosjon av proffsatsinger som skjer i Europa allerede har resultert i at landslagene har flere og bedre toppspillere å plukke fra.

Fra et fotballnøytralt perspektiv er semifinalene høyst interessante. De fire semifinalistene har tatt seg til innspurten ved hjelp av vidt forskjellige fremgangsmåter, alle sterkt og gjenkjennelig fargelagt av den fotballkulturen vi forbinder med landene på herresiden.

Ingen av semifinalistene har tidligere vunnet noen tittel internasjonalt.

Jeg kjenner på entusiasme og nysgjerrighet for at nye nasjoner nå tar steget opp som premissleverandører i internasjonal kvinnefotball.

Mesterskapets beste: Nederland – England

Semifinalen mellom Nederland og England er et oppgjør mellom de to lagene som har levert den beste fotballen i EM. «Spillende Samhold» møter «Elektrisk Energi».

Nederland er i kanonform på hjemmebane. Oranje har hatt taktfast fremgang siden tidlig på 2000-tallet, men kvalifiserte seg ikke til noe større mesterskap før 2009. Ettersom Nederland var prekvalifisert som vertsnasjon, har lagets sylskarpe form gått litt under radaren for omverdenen.

Faktum er at intet annet lag i EM har kunnet vise til en så samkjørt og variert offensiv som vertene. Lagets kreative og hurtige trio på topp har tatt eksplosive utslag i god balanse fra pasnings- og posisjoneringssikre midtbanespillere.

Til tider har angrepsrytmen vært nær perfekt. Tålmodig og oppbyggende mot etablert, nådeløst direkte mot åpne rom.

MESTERSKAPETS BESTE: Nederland og England har levert fotball fra øverste hylle under mesterskapet. I kveld møtes de til semifinale. Foto: Tobias Schwarz / AFP

I et mesterskap der de fleste ballbesittende lag har sviktet, er Nederland det eneste av gjenværende lag som har hatt mer ballbesittelse enn respektive motstandere i samtlige kamper.

Der Nederland har overbevist med balanserte angrep, har England blåst all motstand av banen med omstillingsfotball av ypperste merke. Da the Lionesses slo ut Frankrike i kvartfinalen var dette engelskmennenes første seier over Les Bleus siden 1974.

10 av Englands 11 mål har kommet som direkte følge av offensiv omstilling etter gjenvinning. Laget har formelig lyst av vinnervilje, både i kamper der laget har styrt spillet, men også i kamper der England har måttet prioritere å forsvare seg (eks. kun 26 % (sic!) ballbesittelse mot Spania)

Oppskriften har uansett motstand vært et kompakt og aggressivt defensiv, stramt anført av kaptein Steph Houghton, mange og eksplosive løp direkte etter ballerobring og midtspiss Jodie Taylor i storform (5 scoringer, hat trick i første kamp).

Kampen mellom EMs største formlag er åpen. Historisk sett har England et godt tak på Nederland. Av totalt 19 oppgjør mellom lagene, har nederlenderne måttet se seg slått av England hele 12 ganger.

STORSCORER: Jodie Taylor (t.h.) har hatt mye å juble for i EM. Hun står med fem mål. Foto: Daniel Mihailescu / AFP

England har dessuten nok fart og kraft på topp til å sparke på Nederlands såre akilleshæl; temposvakhet bak. På den andre siden har Nederland hatt mer offensiv flyt enn hva England hittil har måttet håndtere.

Vil laget klare å fremstå like energiske i omstillingene mot det nederlandske kollektivet?

Og, ikke minst, Oranje har en klar fordel ved den enorme støtten laget vil få av de titusener av fremmøtte publikummere.

Mesterskapets sensasjonslag: Danmark-Østerrike

I den andre semifinalen møtes årets sensasjonslag. Både Danmark og Østerrike har tatt seg til semifinalen mot alle odds.

At Danmark kan hevde seg internasjonalt, er ikke noen nyhet. Før årets turnering knyttet det seg imidlertid stor usikkerhet til hvor sterkt laget sto pga. generasjons- og trenerskifte.

No need to worry.

Etter å ha tatt seg videre fra den vanskeligste gruppen (Norges gruppe), klarte de danske piger å avslutte den 20-årige tyske gullrekken i kvartfinalen. Seieren var dessuten fullt fortjent.

Nye Danmark har fremstått annerledes, men godt. I tidligere utgaver har ballbesittelse vært et mål i seg selv. Under årets turnering har laget fremstått mer kompakte bak og direkte i pasningsspillet fremover.

Glitrende anført av den nær komplette playmakeren, Pernille Harder, har danskene vært presise og effektive i angrepsspillet.

HAR VÆRT GLITRENDE: Pernille Harder har herjet for sensasjonslaget Danmark. Foto: Tobias Schwarz / AFP

Østerrike. Wow!

Det er bare å gratulere EM-debutanten med fantastiske prestasjoner. En nasjon som aldri har kvalifisert seg til noe større mesterskap er ubeseiret og blant the final four. Og dette etter å ha møtt to av mesterskapets forhåndsfavoritter (Frankrike og Spania).

17 av troppens 23 spillere er 25 år eller yngre. Det har vært en sann nytelse å se hvor respektløst modige dette unge mannskapet har vært i møte med mer meritterte og erfarne motstandere.

Sensasjonslagets nøkkel til suksess har utvilsomt vært oppofrende, tålmodig og strukturert forsvarsspill. Midtstopperparet Carina Wenninger og Virginia Kirchberger har vært tydelige lederskikkelser, mens Sarah Zadrazil har overrasket de fleste med sin evne til å skape noe offensivt under vanskelige forhold.

I utgangspunktet er Danmark soleklare favoritter i kampen. Selv om danskene aldri har nådd til øverste podietrinn i noe mesterskap, har laget tatt EM-bronse fem ganger tidligere. Danmark har dessuten flere og råere matchvinnere i sine rekker enn hva Østerrike kan mønstre.

Pernille Harder er nevnt, men merk også den eksplosive Nadia Nadim på topp og den driblesterke Katrine Veje på venstrekant (ja, den forbaskede Veje som satte nådestøtet mot Norge i gruppespillet).

Stressfaktorer for Danmark

Det er likevel to forhold som kan innebære mentale obstruksjoner for danskene:

1) Danmark har tapt alle de fem semifinalene laget har vært i tidligere europamesterskap.

2) I siste oppkjøringskamp før EM tapte Danmark 4–2 mot nettopp Østerrike. Danskene stilte med fullt lag, men opplevde likevel å bli direkte nedkjempet av et Østerrike-lag i høygir.

Kanskje kan dette være stressfaktorer nok til at Østerrike fortsetter seiersgangen i årets turnering. I så fall blir det første gang en debutant når finalen siden gruppespillet ble introdusert i 1997.

Mitt tips er at finalen på søndag spilles mellom Norges to gruppemotstandere, Nederland og Danmark.

But then again; jeg tippet ingen av de fire semifinalistene som topp tre før EM.