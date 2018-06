«Det er nærmest uforklarlig hvor dårlige prestasjonene har vært»

Fotball er et spill hvor 22 menn jager en ball og så vinner tyskerne til slutt. Sitatet tilhører England-legenden Gary Lineker og har stort sett stått fjellstøtt i VM. Samme hvor grå og talentløse Tyskland har vært, har de kriget seg til respektable plasseringer.

Det er nemlig 80 år siden Die Mannschaft røk ut så tidlig i VM som de har gjort nå.

Det skjedde sist i 1938, i Frankrike, da VM ikke engang hadde gruppespill, kun utslagsrunder. Tyskland røk ut etter to kamper mot Sveits. I 1950 var Tyskland utestengt på grunn av krigen, men siden det har de deltatt 17 ganger. De har nådd åtte finaler og vunnet fire.

Hver eneste gang har de havnet blant de åtte beste lagene.

Utenom i år, så klart, hvor de har havnet sist i en gruppe bestående av Mexico, Sverige og Sør-Korea. Hvordan er det mulig?

TRENER: Joachim Löw fortviler under oppgjøret mot Sør-Korea. Foto: Michael Dalder / Reuters

Ingen krise

Det spørsmålet vil tysk presse prøve å besvare de neste dagene, ukene, månedene og årene. Dette til tross for at tysk fotball har virket sterkere enn noensinne.

Denne flausen har nemlig lite til felles med krisen tidlig på 2000-tallet, da Tyskland røk ut i gruppespillene i EM både i 2000 og 2004. De har ingen mangel på stortalenter nå. Selve spillestilen er moderne og effektiv; det vil si, når den fungerer i nærheten av sitt beste.

Tyskland var ikke bare verdensmestere for fire år siden i Brasil, da de slo vertene 7–1 i semifinalen. De vant også prøvde-VM i fjor sommer – med B-laget.

Siden treneren Joachim Löw tok over laget i 2006, har de deltatt i tre EM og nådd finalen eller semifinalen hver gang. I VM nådde de semifinalen i 2010 og vant hele greia i 2014. Så sterk skal stallen være at Löw valgte å ikke ta med lynvingen Leroy Sané, et av Premier Leagues største talenter.

Slik sett er det nærmest uforklarlig hvor dårlige prestasjonene har vært.

Savner målmaskin

For denne smellen er fortjent. Tyskland ble rundlurt av Mexico i første kamp og trengte et mål på overtid for å slå Sverige. Mot Sør-Korea kunne de fint sluppet inn mål lenge før det faktisk skjedde, via livsfarlige sørkoreanske kontringer.

Skal man prøve å forklare kollapsen, kan man peke mot enkeltspillere. Spesielt i angrep har flere nøkkelspillere slitt. Mesut Özil har spilt på et Arsenal-lag som havnet på sjetteplass i Premier League, og var en skygge av seg selv de siste månedene. Thomas Müller har vært så svak i VM at han ble benket mot Sør-Korea, og klarte knapt å dempe ballen da han kom inn.

FRUSTRERT: Mesut Özil og hans kroppsspråk fikk gjennomgå etter 0–2 mot Sør-Korea.

Tyskland har savnet målmaskinen Miroslav Klose, som ga seg etter forrige VM. I EM i 2016 hadde de ingen spesiell løsning på spissproblemet. I år har kandidaten vært Timo Werner, som har bommet på det som er i VM.

Men samtidig som listen kan forlenges, skal Tyskland være en lagmaskin over alt annet. De har aldri stolt på stjerner på samme vis som Brasil (med Neymar) og Argentina (med Lionel Messi).

Når man mangler en slik magiker, skal kvaliteter som lagånd og organisasjon ta over.

Hvorfor har ikke dette skjedd med Tyskland, som så ofte før?

Pleier å spille seg opp

Kanskje har det noe med at Tyskland nå er et mer fintspillende lag enn tidligere, med tekniske spillere som ikke nødvendigvis har de tradisjonelle krigeregenskapene.

Samtidig kan ingen si at Tyskland ikke kan spille med iskald presisjon og mentalitet fordi de nå har fått en mer raffinert spillestil. Det viste de blant annet i storseieren mot Brasil i 2014.

Faresignalene før dette VM kom for noen uker siden, da Tyskland tapte 2–1 mot Østerrike og vant kun 2–1 mot Saudi-Arabia. Men det virket liksom ikke så alvorlig. For slik er det jo alltid med Tyskland: De starter treigt, men spiller seg opp. Så nylig som i 2014 ble de rundspilt av Chile et par måneder før VM, men løftet så pokalen i juli.

Men myten rundt verdens beste turneringslag har nå fått en enorm smell. Det at Tyskland ikke spiller bra, er ikke noe nytt for VM-følgere. Men det at de ikke går videre likevel, her, i et gruppespill i VM, er et sjokk som vil huskes for alltid.